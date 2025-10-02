JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Bupati Sudewo Hadiri Pansus Hak Angket DPRD Pati, Klarifikasi Kebijakan yang jadi Polemik

Bupati Sudewo Hadiri Pansus Hak Angket DPRD Pati, Klarifikasi Kebijakan yang jadi Polemik

Kamis, 02 Oktober 2025 – 19:00 WIB
Bupati Sudewo Hadiri Pansus Hak Angket DPRD Pati, Klarifikasi Kebijakan yang jadi Polemik - JPNN.com Jateng
Bupati Pati Sudewo memenuhi undangan rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di ruang Banggar DPRD Pati, Kamis (2/10/2025). (ANTARA/HO-Humas Pemkab Pati.)

jateng.jpnn.com, PATI - Suasana ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pati cukup hangat pada Kamis (2/10) siang. Bupati Pati Sudewo memenuhi undangan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD untuk memberikan klarifikasi atas sejumlah kebijakan yang belakangan menuai polemik di masyarakat.

Selama hampir tiga jam, rapat berjalan dinamis. Sudewo mendapat berbagai pertanyaan tajam dari anggota pansus. Meski begitu, ia mengaku terbuka dengan proses tersebut.

“Pertanyaan yang diajukan penting untuk bahan introspeksi dan evaluasi ke depan. Pansus ini diniatkan baik, dan saya menyambutnya positif,” ujar Sudewo seusai rapat.

Baca Juga:

Menurut dia, kebijakan yang ia ambil selama ini tidak lain demi kepentingan rakyat Pati. Dia juga menyinggung soal berbagai audiensi yang telah dipenuhinya, mulai dari kelompok peternak ayam, petani tembakau, hingga masyarakat lain yang meminta penjelasan langsung.

Menariknya, kehadiran bupati di DPRD turut disemangati para simpatisan yang datang memberikan dukungan moral. “Banyak yang hadir menunjukkan rasa simpati. Itu menjadi energi tambahan bagi saya untuk tetap fokus bekerja,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo menyebut kehadiran Sudewo memberi bobot penting dalam pembahasan. “Keterangan bupati sudah kita terima dan dicatat. Namun kesimpulan akhir belum bisa disampaikan, masih ada rapat internal,” ujarnya.

Baca Juga:

Pansus sendiri sebelumnya telah menghadirkan dua pakar hukum, yakni ahli hukum tata negara Bivitri Susanti serta akademisi Universitas Semarang Dr. Muhammad Junaidi, guna memperkuat temuan serta landasan hukum yang sedang didalami. (antara/jpnn)

upati Pati Sudewo memenuhi undangan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD.

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   bupati sudewo bupati pati hak angket dprd pati Pati

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU