Sepanjang Oktober, The Park Semarang Hadirkan Weekend Big Shopping, Bonus Voucher Menanti

jateng.jpnn.com, SEMARANG - The Park Semarang kembali memanjakan pengunjung setianya lewat program belanja Weekend Big Shopping sepanjang Oktober 2025.

Program ini hadir setiap akhir pekan, tepatnya pada 4–5, 11–12, 18–19, dan 25–26 Oktober. Pengunjung bisa belanja sambil membawa pulang voucher gratis dengan nominal menggiurkan.

Skemanya cukup mudah. Belanja Rp500 ribu di tenant retail atau Rp2 juta di tenant perhiasan dan logam mulia, langsung dapat voucher Rp100 ribu. Belanja Rp1 juta di tenant retail atau Rp5 juta di tenant perhiasan, dapat voucher Rp300 ribu. Bahkan, kalau belanja Rp3 juta di retail atau Rp15 juta di tenant perhiasan, bisa pulang dengan voucher Rp1 juta. Semua berlaku kelipatan tanpa batas.

Struk belanja dari berbagai tenant bisa digabung untuk menukar voucher, asalkan transaksi dilakukan dengan metode non-tunai. Mulai dari debit, kredit, QRIS, dompet digital (OVO, GoPay, Dana, LinkAja, ShopeePay), hingga layanan paylater seperti Kredivo, Home Credit, Indodana, dan Akulaku.

Penukaran voucher dilakukan di meja customer service lantai dasar, area lobi selatan dekat outlet Starbucks, mulai pukul 10.00–22.00 WIB.

Direktur Utama The Park Semarang Teges Prita Soraya,mengatakan program ini kembali digelar karena antusiasme pengunjung pada tahun sebelumnya.

“Kami memperpanjang durasi sekaligus memperbanyak tenant yang ikut serta. Harapannya, pengunjung bisa belanja lebih nyaman dan tetap mendapat apresiasi berupa voucher,” ujarnya, Kamis (2/10).

Pihak manajemen optimistis, program Weekend Big Shopping tahun ini memberi manfaat ganda bagi pengunjung maupun tenant. (jpnn)