Cuaca Jawa Tengah, Jumat (3/10), Mayoritas Berawan, tetapi Daerah Ini Diguyur Hujan

jateng.jpnn.com, JAWA TENGAH - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang merilis prakiraan cuaca Jawa Tengah pada Jumat (3/10/2025).

Hasilnya, sebagian besar kota di Jateng diperkirakan akan diliputi cuaca berawan, meski ada sejumlah daerah yang berpotensi diguyur hujan ringan pada siang hingga sore.

Prakirawan BMKG Ahmad Yani, Arif N menjelaskan kondisi umum pagi hingga siang cerah berawan-berawan. Sementara sore hingga awal malam, cuaca cenderung berawan, dengan potensi hujan ringan bersifat lokal terutama di wilayah pegunungan Jawa Tengah bagian tengah.

“Angin umumnya bertiup dari arah Timur hingga Selatan dengan kecepatan 10–25 km/jam. Suhu udara berkisar 18–34°C dengan kelembapan 40–90%,” kata Arif dalam keterangan resmi.

Berikut prakiraan cuaca hari ini di Jawa Tengah:

Cilacap: Berawan, suhu 26–33°C, kelembapan 50–85%

Purwokerto: Berawan, suhu 22–31°C, kelembapan 50–85%

Purbalingga: Hujan ringan, suhu 20–28°C, kelembapan 60–90%

Banjarnegara: Hujan ringan, suhu 18–26°C, kelembapan 60–90%

Kebumen: Berawan, suhu 26–33°C, kelembapan 50–85%

Purworejo: Berawan, suhu 22–31°C, kelembapan 50–85%

Wonosobo: Hujan ringan, suhu 18–26°C, kelembapan 60–90%

Mungkid (Magelang Kabupaten): Hujan ringan, suhu 20–28°C, kelembapan 60–90%

Boyolali: Berawan, suhu 22–31°C, kelembapan 55–90%

Klaten: Berawan, suhu 26–33°C, kelembapan 40–75%

Sukoharjo: Berawan, suhu 26–33°C, kelembapan 40–75%

Wonogiri: Berawan, suhu 26–33°C, kelembapan 40–75%

Karanganyar: Berawan, suhu 22–31°C, kelembapan 55–90%

Sragen: Berawan, suhu 22–31°C, kelembapan 55–90%

Grobogan: Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–75%

Blora: Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–75%

Rembang: Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–75%

Pati: Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–75%

Kudus: Berawan, suhu 22–31°C, kelembapan 55–90%

Jepara: Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–75%

Demak: Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–75%

Ungaran (Kab. Semarang): Berawan, suhu 22–31°C, kelembapan 55–85%

Temanggung: Hujan ringan, suhu 20–28°C, kelembapan 60–90%

Kendal: Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–75%

Batang: Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–75%

Kajen (Pekalongan Kabupaten): Berawan, suhu 25–32°C, kelembapan 55–90%

Pemalang: Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–90%

Slawi (Tegal Kabupaten): Berawan, suhu 25–32°C, kelembapan 55–90%

Brebes: Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%

Magelang Kota: Hujan ringan, suhu 24–31°C, kelembapan 60–90%

Surakarta (Solo): Berawan, suhu 26–33°C, kelembapan 55–80%

Salatiga: Berawan, suhu 25–32°C, kelembapan 55–90%

Semarang: Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–75%

Pekalongan Kota: Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%

Tegal Kota: Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%

Bumiayu (Brebes selatan): Berawan, suhu 22–31°C, kelembapan 55–90%

Majenang (Cilacap Barat): Berawan, suhu 22–31°C, kelembapan 60–90%

Ambarawa (Kab. Semarang): Berawan, suhu 24–31°C, kelembapan 55–90%

BMKG juga mengingatkan potensi tinggi gelombang di perairan Utara Jawa Tengah relatif aman yakni 0,1–0,5 meter. Namun, di perairan Selatan Jawa Tengah perlu diwaspadai dengan ketinggian gelombang mencapai 2,5–4 meter. (jpnn)