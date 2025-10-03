Lansia Ditemukan Tewas Mengapung di Perairan Mangkang Kulon Semarang

JPNN.com

Jumat, 03 Oktober 2025 – 17:48 WIB
Proses evakuasi korban oleh warga dan aparat kepolisian di kawasan tambak abrasi Irigasi, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jumat (3/10) pagi. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang nelayan dikejutkan dengan penemuan mayat di kawasan tambak abrasi Irigasi, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jumat (3/10) pagi.

Korban diketahui bernama Suradi (70), warga Mangkang Wetan RT 05 RW 06.

Saat ditemukan, korban dalam kondisi mengapung di dekat perahu milik nelayan sekitar pukul 05.30 WIB.

Penemuan bermula saat saksi yang hendak melaut melihat sosok manusia terapung di sisi perahunya.

Awalnya hanya mengira perahu kosong di tengah laut, setelah didekati ternyata terdapat tubuh manusia.

Saksi lalu meminta bantuan nelayan lain yang berada di sekitar pantai untuk memastikan kondisi tersebut.

Laporan kemudian diteruskan kepada warga, Ketua RT, hingga Bhabinkamtibmas Polsek Tugu.

Tak lama berselang, polisi bersama warga mengevakuasi jenazah ke daratan.

