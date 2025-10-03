Dishub Tertibkan Parkir Liar di DP Mall Semarang yang Picu Kemacetan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang menertibkan parkir liar di sekitar Jalan Simpang, tepatnya di samping DP Mall, Jumat (3/10).

Penertiban dilakukan karena kendaraan yang diparkir sembarangan kerap menimbulkan kemacetan, terutama saat akhir pekan.

Pantauan JPNN.com, tanda peringatan larangan parkir di Jalan Simpang cukup jelas. Bahkan tidak hanya satu papan saja.

Petugas tampak memasang traffic cone di sepanjang Jalan Simpang dan memberi edukasi kepada pengunjung yang parkir sembarangan.

Kepala Pengendalian dan Penertiban Dishub Kota Semarang Dody Febriyanto menjelaskan penertiban menyasar kendaraan roda dua yang parkir tanpa izin maupun milik karyawan.

“Hari ini kami mengatur parkir-parkir yang tidak berizin maupun karyawan dan pengunjung yang parkir sembarangan. Kami arahkan masuk ke kantong parkir yang ada dan kami beri traffic cone supaya tahu bahwa ini daerah larangan,” ujarnya.

Menurut Dody, sebagian pengendara mengaku tidak mengetahui kawasan tersebut merupakan zona larangan parkir, meski rambu sudah terpasang jelas.

Mereka beralasan hanya sebentar berhenti untuk mengambil barang.