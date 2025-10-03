Serunya Fashion Show Berdaster di Lapas Perempuan Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Suasana berbeda tampak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/9).

Para warga binaan tampil percaya diri di atas catwalk, mengenakan daster dengan gaya penuh kreativitas dalam ajang fashion show.

Penampilan itu menjadi bagian dari kegiatan bertajuk Oktober Ceria, sebuah program rekreasi yang digelar Lapas sebagai sarana hiburan sekaligus pembinaan kepribadian.

Kegiatan berlangsung meriah dengan melibatkan seluruh blok hunian dalam berbagai perlombaan, mulai dari tebak wawasan kebangsaan, tebak gambar, sambung lagu hingga fashion show daster.

Kepala Lapas Perempuan Semarang Ade Agustina mengatakan ajang ini dirancang bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga melatih kreativitas dan memperkuat rasa kebersamaan di antara warga binaan.

“Dengan adanya kegiatan ini, warga binaan dapat menyalurkan energi positif, melatih kreativitas, serta merasakan suasana kekeluargaan yang menyenangkan,” ujarnya.

Menariknya, hadiah yang diberikan kepada pemenang lomba berupa kebutuhan sehari-hari perempuan, seperti kosmetik, sepatu hingga perlengkapan pribadi.

Ajang yang diwarnai sorak-sorai dan tawa bersama ini diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis di dalam Lapas.