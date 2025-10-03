Livin Fest 2025 Meriahkan Ulang Tahun ke-27 Bank Mandiri, Ada Promo KPR hingga Test Drive

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bank Mandiri merayakan hari jadinya yang ke-27 dengan menggelar Livin’ Fest 2025, sebuah expo berskala nasional yang mempertemukan UMKM, industri kreatif dan layanan finansial dalam satu ekosistem inklusif.

Mengusung tema “Sinergi Majukan Negeri”, acara ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat serta perekonomian nasional.

Rangkaian kegiatan sosial turut disiapkan, mulai dari Pasar Murah Mandiri, Aksi Bersih Mandiri, Mandiri Peduli Sekolah hingga Mandiri Bakti Kesehatan yang akan dilaksanakan sejak 3 Oktober 2025 di berbagai kota Jawa Tengah.

Di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Livin’ Fest akan berlangsung di Muladi Dome Semarang pada 13–16 Oktober 2025.

Lebih dari 200 tenant ikut ambil bagian, menghadirkan produk kuliner, fesyen, kriya, kecantikan hingga kebutuhan gaya hidup.

Zona khusus UMKM binaan Bank Mandiri juga akan menampilkan produk unggulan lokal, sementara Government Hub menyediakan layanan publik seperti paspor, SIM, edukasi sertifikasi halal hingga perpajakan.

Menurut Iwan Tri Imawan, RCEO Bank Mandiri Region VII/Jawa 2, festival ini dirancang sebagai wadah kolaborasi yang memberi nilai tambah bagi masyarakat dan nasabah.

“Kami ingin memastikan kehadiran Bank Mandiri memperluas akses pasar, memperkuat daya saing ekonomi rakyat, sekaligus menjadi persembahan bagi nasabah yang telah setia selama 27 tahun,” ujarnya di Semarang, Jumat (3/10).