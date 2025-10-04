Ratusan Siswa SMP & SMA di Purworejo Dilarikan ke Puskesmas, Diduga Keracunan Menu MBG

jateng.jpnn.com, PURWOREJO - Sekitar 110 siswa dari SMP Negeri 8 dan SMA Negeri 3 Purworejo harus dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit lantaran diduga mengalami keracunan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Surveilans Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purworejo, Ratri Nur Hidayati, menyebut para siswa mengalami gejala seperti mual, muntah, diare, dan pusing setelah menyantap menu makan siang MBG pada Kamis (2/10).

“Dari total kasus, 56 siswa menjalani perawatan di Puskesmas Bubutan, delapan lainnya masih dalam observasi. Sementara 37 siswa dan satu guru yang diperiksa di sekolah juga melaporkan gejala serupa, serta satu orang menjalani rawat jalan di Puskesmas Bragolan,” ungkap Ratri, Jumat (3/10).

Menu yang disantap para siswa pada hari kejadian antara lain tahu, kentang rebus, telur puyuh rebus, sayur wortel, selada, timun, dan sambal kacang. Dugaan kuat, makanan tersebut menjadi pemicu keracunan massal.

Dinkes Purworejo kini berkoordinasi dengan puskesmas terkait untuk memastikan penanganan korban sekaligus menelusuri sumber pencemaran.

Pihak sekolah dan SPPG (Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi) juga diminta lebih ketat menjaga higienitas dan keamanan pangan.

“Kami mohon seluruh penyelenggara program memperhatikan cara pengolahan makanan dan bahan yang dipakai. Bahan pangan harus aman, serta perhatikan juga waktu memasak hingga distribusi,” tegas Ratri. (antara/jpnn)