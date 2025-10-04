UPGRIS Kukuhkan 405 Mahasiswa PPG Prajabatan sebagai Guru Profesional

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) mengukuhkan 405 mahasiswa Program Profesi Guru (PPG) Prajabatan sebagai guru profesional.

Seluruh peserta merupakan lulusan baru yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan guru, baik di Jawa Tengah maupun seluruh Indonesia.

Rektor UPGRIS Sri Suciati menjelaskan seluruh mahasiswa PPG Prajabatan mengikuti kuliah luring selama dua semester dengan biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah.

Selain itu, mereka juga telah menjalani praktik mengajar di sekolah-sekolah yang telah ditentukan.

“Mudah-mudahan mereka segera memenuhi kebutuhan guru di Jawa Tengah bahkan Indonesia,” ujar seusai Yudisium Mahasiswa PPG Prajabatan di Balairung UPGRIS, Sabtu (4/10).

Selain PPG Prajabatan, UPGRIS juga mengelola PPG Dalam Jabatan bagi guru yang sudah mengajar, tetapi belum memiliki sertifikat pendidik. Saat ini jumlahnya mencapai 3.500 peserta.

“Kami berharap pemerintah dapat menuntaskan guru-guru yang sudah mengajar, tetapi belum bersertifikat. Insya-Allah tahun ini selesai, sehingga tahun depan tinggal menyelesaikan yang prajabatan,” ujarnya.

Suciati menyampaikan mahasiswa PPG tidak hanya dibekali dengan kurikulum resmi dari pemerintah, tetapi juga melalui penguatan pendidikan karakter.