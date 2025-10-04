JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini PGRI Kota Semarang: Guru Fokus Mengajar, Bukan ‘Tester’ Menu MBG

PGRI Kota Semarang: Guru Fokus Mengajar, Bukan ‘Tester’ Menu MBG

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 14:16 WIB
PGRI Kota Semarang: Guru Fokus Mengajar, Bukan ‘Tester’ Menu MBG - JPNN.com Jateng
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Semarang Prof Nur Khoiri. FOTO: Humas PGRI Kota Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Semarang menolak wacana penugasan guru sebagai pencicip menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum didistribusikan ke siswa.

Ketua PGRI Kota Semarang Prof Nur Khoiri menilai penugasan itu berisiko bagi guru, baik dari sisi kesehatan maupun tanggung jawab hukum.

“Kalau guru jadi tester itu selain ada bahayanya juga berat tanggung jawabnya,” ujarnya, Sabtu (4/10).

Baca Juga:

Khoiri menyatakan risiko yang dihadapi guru bukan sekadar gangguan kesehatan akibat makanan tidak layak, tetapi juga persoalan tanggung jawab sebagai semacam quality control.

“Misalnya di satu sekolah ada 500 siswa, tidak semua kondisi makanan bisa dites. Kalau satu sampel baik, tetapi ada makanan lain yang ternyata basi, nanti tester, dalam hal ini guru yang disalahkan. Itu kasihan sekali bagi guru,” katanya.

Selain itu, dia juga menyoroti potensi kesalahpahaman publik.

Baca Juga:

Menurutnya, masyarakat bisa dengan mudah menyalahkan sekolah, padahal pihak sekolah hanya menerima dan mendistribusikan makanan yang disiapkan pihak penyedia.

“Netizen itu kan liar, tahunya sekolah yang bertanggung jawab, padahal sekolah tidak tahu menahu soal proses pengolahan. Guru seharusnya fokus mengajar, bukan menjadi tester makanan,” ujarnya.

Guru seharusnya fokus mengajar, bukan tester menu MBG, begini penjelasan PGRI.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng semarang makan bergizi gratis mbg pgri keracunan mbg

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU