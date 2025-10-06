Cuaca Jawa Tengah, Senin (6/10), Lihat Daerah yang Dilanda Hujan, Mana Saja?

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang merilis prakiraan cuaca Jawa Tengah, Senin (6/10).

Sejumlah wilayah diperkirakan akan diguyur hujan ringan, sementara sebagian besar kota lainnya masih berawan.

Prakirawan BMKG Ahmad Yani, Risca Maulida menyampaikan kondisi umum pada pagi hingga siang hari cerah berawan hingga berawan.

Namun, sore hingga awal malam umumnya berubah berawan, bahkan berpotensi hujan ringan lokal di daerah pegunungan, dataran tinggi, Jawa Tengah bagian timur, dan sekitarnya.

“Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10–25 km/jam. Suhu udara berkisar 18–34 derajat celcius dengan kelembapan 40–90 persen,” jelas Risca.

Berikut prakiraan cuaca hari ini di 35 kabupaten/kota Jateng:

Cilacap: Hujan ringan, suhu 26–33°C, kelembapan 50–85%.

Purwokerto: Hujan ringan, suhu 22–31°C, kelembapan 50–90%.

Purbalingga: Hujan ringan, suhu 20–28°C, kelembapan 60–90%.

Banjarnegara: Hujan ringan, suhu 18–26°C, kelembapan 60–90%.

Kebumen: Berawan, suhu 26–33°C, kelembapan 50–85%.

Purworejo: Berawan, suhu 26–33°C, kelembapan 50–85%.

Wonosobo: Hujan ringan, suhu 18–26°C, kelembapan 60–90%.

Mungkid (Magelang): Hujan ringan, suhu 22–31°C, kelembapan 55–90%.

Boyolali: Berawan, suhu 22–31°C, kelembapan 45–90%.

Klaten: Berawan, suhu 22–31°C, kelembapan 45–90%.

Sukoharjo: Berawan, suhu 23–31°C, kelembapan 45–80%.

Wonogiri: Berawan, suhu 22–31°C, kelembapan 45–80%.

Karanganyar: Berawan, suhu 22–31°C, kelembapan 45–80%.

Sragen: Berawan, suhu 22–31°C, kelembapan 45–80%.

Grobogan: Hujan ringan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%.

Blora: Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%.

Rembang: Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%.

Pati: Hujan ringan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%.

Kudus: Hujan ringan, suhu 22–31°C, kelembapan 55–90%.

Jepara: Hujan ringan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%.

Demak: Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%.

Ungaran (Semarang Kab.): Berawan, suhu 22–31°C, kelembapan 55–85%.

Temanggung: Hujan ringan, suhu 20–28°C, kelembapan 60–90%.

Kendal: Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%.

Batang: Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%.

Kajen (Pekalongan Kab.): Berawan, suhu 25–32°C, kelembapan 55–90%.

Pemalang: Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%.

Slawi (Tegal Kab.): Berawan, suhu 25–32°C, kelembapan 55–90%.

Brebes: Hujan ringan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%.

Magelang: Hujan ringan, suhu 24–31°C, kelembapan 60–90%.

Surakarta (Solo): Berawan, suhu 26–33°C, kelembapan 45–80%.

Salatiga: Berawan, suhu 25–32°C, kelembapan 55–90%.

Semarang: Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%.

Pekalongan (Kota): Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%.

Tegal (Kota): Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%.

Bumiayu (Brebes Selatan): Berawan, suhu 22–31°C, kelembapan 55–90%.

Majenang (Cilacap Utara): Berawan, suhu 22–31°C, kelembapan 55–90%.

Ambarawa (Kabupaten Semarang): Berawan, suhu 24–31°C, kelembapanan.

BMKG juga mengingatkan masyarakat pesisir untuk mewaspadai tinggi gelombang di perairan Jawa Tengah.

Di utara Jawa Tengah, gelombang relatif tenang dengan ketinggian 0,1–2,5 meter.