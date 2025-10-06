JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Dari Televisi Hitam Putih hingga Laptop & Mobil Listrik, Polytron Rayakan 50 Tahun Inovasi

Dari Televisi Hitam Putih hingga Laptop & Mobil Listrik, Polytron Rayakan 50 Tahun Inovasi

Senin, 06 Oktober 2025 – 08:48 WIB
Dari Televisi Hitam Putih hingga Laptop & Mobil Listrik, Polytron Rayakan 50 Tahun Inovasi - JPNN.com Jateng
Perayaan 50 tahun Polytron. FOTO: Polytron.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - 2025 menjadi tonggak bersejarah bagi Polytron yang genap berusia 50 tahun. Dalam momentum emas ini, perusahaan elektronik asal Kudus itu meluncurkan kampanye Always On: Kisah Kita Bersama dengan menggandeng musisi Sal Priadi dalam perhelatan Polytron Fest 50th Anniversary di Gajah Mada Plaza, Semarang, 4–5 Oktober 2025.

Kampanye tersebut menyebut perjalanan Polytron selama setengah abad bukan sekadar kisah sebuah merek nasional, melainkan kisah kolektif masyarakat Indonesia.

Dari ruang tamu hingga dapur, dari hiburan hingga aktivitas sehari-hari, produk Polytron hadir menemani berbagai momen kehidupan keluarga Indonesia.

Baca Juga:

“Polytron adalah perusahaan elektronik nasional yang selama 50 tahun tidak hanya bertahan, tetapi terus bertumbuh. Kepercayaan masyarakat menjadi bukti bahwa Polytron paling memahami kebutuhan mereka,” ujar General Manager Corporate Communication Polytron Diantika.

Dia menjelaskan strategi 3i, yakni invention, innovation, dan improvement menjadi kunci dalam mempertahankan relevansi produk di berbagai generasi.

“Kami ingin terus menjadi bagian dari kisah hidup masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga:

Didirikan di Kudus pada 1975, Polytron lahir dari keyakinan bahwa bangsa Indonesia mampu memproduksi elektronik sendiri di tengah dominasi produk asing.

Dengan sumber daya lokal dan semangat inovasi, Polytron berkembang menjadi pionir elektronik nasional, dari televisi hitam putih pertama hingga lini produk modern seperti kendaraan listrik Polytron G3+ Series dan laptop Polytron Luxia.

Polytron merayakan 50 tahun inovasi dari televisi hitam putih hingga laptop dan mobil listrik.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng semarang Mobil Listrik Polytron

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU