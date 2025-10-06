Dari Televisi Hitam Putih hingga Laptop & Mobil Listrik, Polytron Rayakan 50 Tahun Inovasi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - 2025 menjadi tonggak bersejarah bagi Polytron yang genap berusia 50 tahun. Dalam momentum emas ini, perusahaan elektronik asal Kudus itu meluncurkan kampanye Always On: Kisah Kita Bersama dengan menggandeng musisi Sal Priadi dalam perhelatan Polytron Fest 50th Anniversary di Gajah Mada Plaza, Semarang, 4–5 Oktober 2025.

Kampanye tersebut menyebut perjalanan Polytron selama setengah abad bukan sekadar kisah sebuah merek nasional, melainkan kisah kolektif masyarakat Indonesia.

Dari ruang tamu hingga dapur, dari hiburan hingga aktivitas sehari-hari, produk Polytron hadir menemani berbagai momen kehidupan keluarga Indonesia.

“Polytron adalah perusahaan elektronik nasional yang selama 50 tahun tidak hanya bertahan, tetapi terus bertumbuh. Kepercayaan masyarakat menjadi bukti bahwa Polytron paling memahami kebutuhan mereka,” ujar General Manager Corporate Communication Polytron Diantika.

Dia menjelaskan strategi 3i, yakni invention, innovation, dan improvement menjadi kunci dalam mempertahankan relevansi produk di berbagai generasi.

“Kami ingin terus menjadi bagian dari kisah hidup masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Didirikan di Kudus pada 1975, Polytron lahir dari keyakinan bahwa bangsa Indonesia mampu memproduksi elektronik sendiri di tengah dominasi produk asing.

Dengan sumber daya lokal dan semangat inovasi, Polytron berkembang menjadi pionir elektronik nasional, dari televisi hitam putih pertama hingga lini produk modern seperti kendaraan listrik Polytron G3+ Series dan laptop Polytron Luxia.