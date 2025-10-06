Festival Dalang Anak Bangkitkan Gairah Wayang di Era Digital

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 12 dalang anak dari berbagai daerah di Jawa Tengah menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam Festival Dalang Anak 2025 tingkat Provinsi Jawa Tengah di Universitas Negeri Semarang (Unnes), Minggu (5/10).

Dengan iringan gamelan dan lantunan sinden, para peserta menampilkan lakon wayang layaknya pertunjukan profesional.

Ketua Harian Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) Provinsi Jawa Tengah Widodo Broto Sejati menjelaskan festival ini merupakan agenda tahunan untuk memproduksi dalang.

“Penyelenggaraan dilakukan secara gotong royong, termasuk dukungan dari tokoh masyarakat yang peduli pada regenerasi dalang di Jawa Tengah,” ujarnya.

Menurut Widodo, peserta yang tampil merupakan hasil seleksi berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga eks karesidenan.

Setiap wilayah mengirim dua wakil, masing-masing untuk kategori A dari usia 8–11 tahun dan kategori B mulai usia 12–15 tahun.

“Pemenangnya akan mewakili Jawa Tengah di tingkat nasional pada 3–5 November 2025,” ujarnya.

Penjurian berlangsung selama 40 menit, dimulai sejak gamelan ditabuh.