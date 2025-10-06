Nawal Arafah Yasin Dorong Pesantren Ramah Anak, Santri Harus Terlindungi dari Kekerasan

jateng.jpnn.com, PEKALONGAN - Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Bunda Forum Anak Nasional (FAN) Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin menegaskan pentingnya membangun budaya inklusif di lingkungan pesantren.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Gedung Kanzus Sholawat Habib Luthfi, Kota Pekalongan, Minggu (5/10).

“Pesantren ramah anak prinsipnya adalah memastikan kepentingan anak diprioritaskan. Mereka harus tumbuh di lingkungan yang aman, nyaman, tanpa diskriminasi,” ujar Nawal.

Menurutnya, menciptakan pesantren ramah anak tidak cukup hanya dengan membuat aturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP). Lebih dari itu, dibutuhkan internalisasi nilai-nilai inklusif yang ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari pesantren.

“Kami butuh menanamkan sikap saling menghormati, menyayangi, tolong-menolong, dan rendah hati. Itu bukan hanya untuk santri, tetapi juga pengasuh maupun pengurus pesantren,” tegas istri Wakil Gubernur Jateng itu.

Nawal menyebut sudah banyak pihak yang turut mendorong terwujudnya pesantren ramah anak di Jawa Tengah. Mulai dari Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU), Lembaga Kesehatan NU, hingga UNICEF.

Kolaborasi ini, kata Nawal, sangat penting agar hak-hak anak di pesantren benar-benar terpenuhi. Tidak hanya hak pendidikan, tetapi juga kesehatan, gizi, serta sarana dan prasarana yang layak.

Prinsip lainnya adalah anti kekerasan. Karena itu, dia mendorong pihak pesantren membentuk manajemen pengaduan dan mekanisme rehabilitasi bila ada korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual.