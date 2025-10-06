Misterius, Seorang Pria Tanpa Identitas Tewas di Jalan Pemuda Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang pria tanpa identitas ditemukan meninggal dunia di sebuah kursi taman dekat Mall Paragon, Jalan Pemuda, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (6/10) pagi.

Korban yang diperkirakan berusia sekitar 40 tahun itu ditemukan dalam posisi telungkup.

Pria berkulit sawo matang dan bertinggi sekitar 160 sentimeter itu mengenakan pakaian berkerah biru donker, celana pendek abu-abu selutut, serta sandal jepit putih biru.

Saat ditemukan sekitar pukul 08.30 WIB, dari mulut korban tampak keluar lendir diduga akibat muntah.

Seorang warga yang melintas awalnya mencurigai korban karena tak menunjukkan tanda-tanda bergerak.

Temuan itu kemudian dilaporkan ke pihak berwajib. Tak lama kemudian, petugas Polsek Semarang Tengah bersama Tim Inafis Polrestabes Semarang dan tenaga medis tiba di lokasi untuk melakukan pemeriksaan.

Kapolsek Semarang Tengah Kompol Sugito mengatakan hasil pemeriksaan awal tidak menunjukkan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban.

“Diduga korban meninggal karena faktor kesehatan,” ujar Kompol Sugito saat dikonfirmasi, Senin (6/10).