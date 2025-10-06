Pasar Wonogiri Terbakar, 300 Kios Hangus, Belasan Damkar Dikerahkan

jateng.jpnn.com, WONOGIRI - Kebakaran hebat melanda Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah, pada Senin (6/10) dini hari. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dari berbagai daerah dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah.

Kepala Polres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo mengungkapkan kebakaran yang terjadi sekitar pukul 03.00 WIB itu pertama kali diketahui oleh satpam pasar.

“Satpam mencium bau terbakar di sekitar lantai dua pasar, kemudian api dengan cepat menyebar ke bagian lain,” jelas Wahyu.

Kobaran api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 09.00 WIB setelah petugas gabungan berjuang hampir enam jam. Hingga berita ini diturunkan, tim masih melakukan pendinginan di lokasi.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran tersebut memusnahkan sekitar 300 kios dan los yang berada di lantai 1 dan 2 pasar.

“Diperkirakan penyebab awal kebakaran karena hubungan arus pendek listrik dari salah satu kios,” kata Wahyu.

Belasan mobil damkar yang diterjunkan tak hanya berasal dari Pemkab Wonogiri, tetapi juga mendapat bantuan dari kabupaten/kota di sekitarnya. Hal ini dilakukan lantaran api cepat membesar dan sulit dikendalikan.

Sementara itu, kerugian materiil akibat kebakaran besar ini masih dalam pendataan. Aparat kepolisian bersama tim terkait juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab pasti. (antara/jpnn)