JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Pasar Wonogiri Terbakar, 300 Kios Hangus, Belasan Damkar Dikerahkan

Pasar Wonogiri Terbakar, 300 Kios Hangus, Belasan Damkar Dikerahkan

Senin, 06 Oktober 2025 – 20:55 WIB
Pasar Wonogiri Terbakar, 300 Kios Hangus, Belasan Damkar Dikerahkan - JPNN.com Jateng
Petugas gabungan pemadam kebakaran melakukan pemadaman kebakaran Pasar Kota Wonpgiri, Senin (6/10/2025). ANTARA/HO-BPBD Jateng

jateng.jpnn.com, WONOGIRI - Kebakaran hebat melanda Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah, pada Senin (6/10) dini hari. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dari berbagai daerah dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah.

Kepala Polres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo mengungkapkan kebakaran yang terjadi sekitar pukul 03.00 WIB itu pertama kali diketahui oleh satpam pasar.

“Satpam mencium bau terbakar di sekitar lantai dua pasar, kemudian api dengan cepat menyebar ke bagian lain,” jelas Wahyu.

Baca Juga:

Kobaran api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 09.00 WIB setelah petugas gabungan berjuang hampir enam jam. Hingga berita ini diturunkan, tim masih melakukan pendinginan di lokasi.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran tersebut memusnahkan sekitar 300 kios dan los yang berada di lantai 1 dan 2 pasar.

“Diperkirakan penyebab awal kebakaran karena hubungan arus pendek listrik dari salah satu kios,” kata Wahyu.

Baca Juga:

Belasan mobil damkar yang diterjunkan tak hanya berasal dari Pemkab Wonogiri, tetapi juga mendapat bantuan dari kabupaten/kota di sekitarnya. Hal ini dilakukan lantaran api cepat membesar dan sulit dikendalikan.

Sementara itu, kerugian materiil akibat kebakaran besar ini masih dalam pendataan. Aparat kepolisian bersama tim terkait juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab pasti. (antara/jpnn)

Kebakaran hebat melanda Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah, pada Senin (6/10) dini hari.

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   kebakaran pasar wonogiri wonogiri damkar kios hangus kebakaran hebat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU