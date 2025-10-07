100 Keris dari Penjuru Negeri Bakal Dipamerkan di Festival Keris Nusantara 2025

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 100 keris dari berbagai daerah di Indonesia bakal unjuk pesona dalam Festival Keris Nusantara 2025 yang digelar di Wisma Perdamaian, Semarang, pada 10-12 Oktober.

Festival ini digelar istimewa. Tahun ini bertepatan dengan dua dasawarsa pengakuan UNESCO terhadap keris sebagai warisan budaya tak benda dunia. Seperti diketahui, UNESCO resmi menetapkan keris sebagai warisan budaya pada 25 November 2005.

“Pemerintah, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa punya kewajiban melestarikan keris. Karena itu, kami bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jateng menggelar festival ini. Sekaligus dalam rangka Hari Kebudayaan Nasional dan Sumpah Pemuda,” kata Ketua Panitia Festival Keris Nusantara 2025 Daryono, Senin (6/10).

Menurutnya, panitia juga mendorong tokoh-tokoh nasional maupun daerah yang memiliki koleksi keris untuk ikut menyumbangkan karyanya dalam pameran. Bahkan sejumlah nama sudah bersedia meminjamkan koleksinya, salah satunya Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani.

“Tidak harus keris mahal. Semua bisa ikut, baik keris kamardikan maupun yang mengacu pada tangguh atau masa tertentu. Semua keris akan dikurasi oleh tim kurator bersertifikasi,” jelas Daryono, yang juga Ketua Masyarakat Pusaka Nusantara.

Festival Keris Nusantara 2025 ini sekaligus menjadi bagian perayaan HUT ke-80 Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah.

Tak hanya pameran, festival juga menghadirkan bursa keris, sarasehan budaya, demo dan workshop tempa keris, warangka, mranggi, hingga kendogo. Ada pula pergelaran wayang kulit, lomba foto, dan lomba video bertema keris.

Koordinator Kesenian dan Kebudayaan Disdikbud Jateng, Budi Santosa, mengapresiasi inisiatif kelompok masyarakat pecinta keris yang menggagas festival ini.