JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Baru 84 Dapur MBG di Jateng yang Punya Sertifikat Laik Higiene, Gubernur Luthfi Akui Pengawasan Lemah

Baru 84 Dapur MBG di Jateng yang Punya Sertifikat Laik Higiene, Gubernur Luthfi Akui Pengawasan Lemah

Selasa, 07 Oktober 2025 – 07:30 WIB
Baru 84 Dapur MBG di Jateng yang Punya Sertifikat Laik Higiene, Gubernur Luthfi Akui Pengawasan Lemah - JPNN.com Jateng
Dua orang pekerja sedang dalam memasak menu MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). FOTO: Lutviatul Fauziah/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dari total 1.596 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah (Jateng), baru 84 yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menilai angka tersebut masih sangat rendah dan meminta segera dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Di Jawa Tengah sudah ada 84 (SPPG yang memiliki SLHS, red). Jadi 84 yang sudah punya sertifikasi,” ujar Luthfi kepada wartawan seusai rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program MBG dan SPPG di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Senin (6/10).

Baca Juga:

Luthfi menyebut percepatan sertifikasi dan pelatihan higienitas segera diterapkan bagi seluruh pengelola dapur MBG.

Dia mengakui adanya pengawasan lemah. Dengan itu dia memerintahkan dinas kesehatan memperkuat pengawasan serta memperbanyak pelatihan teknis di lapangan.

“Nanti akan kami masifkan. Dinas provinsi akan mengendalikan dinas-dinas kabupaten untuk segera merealisasikan semaksimal mungkin,” katanya.

Baca Juga:

Menurut Luthfi, penerapan SLHS menjadi bentuk tanggung jawab moral dan profesional pengelola dapur MBG dalam menjaga kualitas makanan yang dikonsumsi pelajar.

“Begitu keluar SLHS-nya, secara tidak langsung mereka bertanggung jawab melakukan pengawasan sehingga tidak akan ada kasus-kasus terulang lagi,” ujarnya.

Gubernur Ahmad Luthfi mengakui pengawasan program MBG lemah, buktinya baru 84 SPPG di Jateng mempunyai Sertifikat Higiene.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng semarang gubernur jateng ahmad luthfi makan bergizi gratis mbg keracunan mbg sppg

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU