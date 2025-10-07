JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Cuaca Jawa Tengah Hari Ini, Selasa (7/10), Sejumlah Daerah Diguyur Hujan

Cuaca Jawa Tengah Hari Ini, Selasa (7/10), Sejumlah Daerah Diguyur Hujan

Selasa, 07 Oktober 2025 – 08:47 WIB
Cuaca Jawa Tengah Hari Ini, Selasa (7/10), Sejumlah Daerah Diguyur Hujan - JPNN.com Jateng
BMKG memprakirakan sejumlah daerah di Jawa Tengah dilanda hujan. Foto: Antara

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang memprediksi cuaca Jawa Tengah pada Selasa (7/10) didominasi berawan hingga hujan ringan.

Sejak pagi hingga siang, sebagian besar wilayah Jateng akan cerah berawan.

Namun memasuki sore hingga awal malam, hujan ringan hingga sedang berpotensi turun di sejumlah daerah, terutama kawasan pegunungan, dataran tinggi, serta wilayah selatan dan timur Jawa Tengah.

Baca Juga:

“Umumnya berawan, potensi hujan ringan-sedang menyebar di beberapa wilayah, dengan kecepatan angin 10-25 km/jam dari arah timur hingga selatan,” kata prakirawan BMKG Ahmad YanimFarita Rachmawati.

BMKG mencatat hujan ringan-sedang berpeluang terjadi di Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten, Grobogan, Ungaran, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Magelang, Bumiayu, Majenang, hingga Ambarawa.

Sementara itu, cuaca berawan diprakirakan mendominasi wilayah Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Brebes, Surakarta, Salatiga, Semarang, Pekalongan, dan Tegal.

Baca Juga:

Suhu udara di Jawa Tengah hari ini berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan relatif cukup tinggi, mencapai 40–90 persen.

Kondisi ini membuat udara terasa gerah pada siang hari, tetapi cukup sejuk di beberapa wilayah dataran tinggi.

Prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini, Selasa 7 Oktober 2025. Potensi hujan terjadi di beberapa daerah. Berikut daftarnya.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   cuaca jawa tengah cuaca jateng cuaca hari ini cuaca prakiraan cuaca Prakiraan Cuaca Jawa Tengah bmkg

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU