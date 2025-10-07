Cuaca Jawa Tengah Hari Ini, Selasa (7/10), Sejumlah Daerah Diguyur Hujan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang memprediksi cuaca Jawa Tengah pada Selasa (7/10) didominasi berawan hingga hujan ringan.

Sejak pagi hingga siang, sebagian besar wilayah Jateng akan cerah berawan.

Namun memasuki sore hingga awal malam, hujan ringan hingga sedang berpotensi turun di sejumlah daerah, terutama kawasan pegunungan, dataran tinggi, serta wilayah selatan dan timur Jawa Tengah.

“Umumnya berawan, potensi hujan ringan-sedang menyebar di beberapa wilayah, dengan kecepatan angin 10-25 km/jam dari arah timur hingga selatan,” kata prakirawan BMKG Ahmad YanimFarita Rachmawati.

BMKG mencatat hujan ringan-sedang berpeluang terjadi di Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten, Grobogan, Ungaran, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Magelang, Bumiayu, Majenang, hingga Ambarawa.

Sementara itu, cuaca berawan diprakirakan mendominasi wilayah Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Brebes, Surakarta, Salatiga, Semarang, Pekalongan, dan Tegal.

Suhu udara di Jawa Tengah hari ini berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan relatif cukup tinggi, mencapai 40–90 persen.

Kondisi ini membuat udara terasa gerah pada siang hari, tetapi cukup sejuk di beberapa wilayah dataran tinggi.