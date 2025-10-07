Setelah 16 Tahun Tunda Kuliah, Furry Setya 'Purnomo' Akhirnya Wisuda di UPGRIS

JPNN.com

Selasa, 07 Oktober 2025 – 17:30 WIB
Furry Setya Raharja, pemeran Purnomo dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan mengenakan toga wisudawan Universitas PGRI Semarang. FOTO: Humas UPGRIS.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Setelah lebih dari dua dekade menunda pendidikan, aktor Furry Setya Raharja akhirnya resmi meraih gelar sarjana.

Pemeran Purnomo dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan (TOP) itu mengikuti prosesi wisuda ke-81 Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) pada Selasa (7/10).

“Alhamdulillah, akhirnya hari ini saya bisa wisuda. Ini pencapaian besar buat saya karena prosesnya tidak mudah,” ujar Furry.

Furry mengisahkan pertama kali menempuh kuliah IKIP PGRI Semarang yang telah berubah menjadi UPGRIS pada 2001.

Namun, dia memutuskan berhenti kuliah dan merantau ke Jakarta untuk mengejar karier di dunia hiburan pada 2007. Keputusan itu sempat membuat kedua orang tuanya kecewa.

“Saya masih ingat ekspresi bapak dan ibu ketika saya bilang mau berhenti kuliah. Itu yang membuat saya bertekad untuk menuntaskan pendidikan ini,” ujarnya.

Kesempatan untuk melanjutkan studi datang pada 2022 ketika Furry mengetahui adanya program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Dia kemudian mendaftar pada 2023 dan berhasil menuntaskan kuliahnya hingga bisa diwisuda tahun ini.

