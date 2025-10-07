DPR RI-BGN Sambangi Grobogan, Gaungkan Program Makan Bergizi Gratis untuk Anak Sehat

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus menggeber sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke berbagai daerah.

Kali ini, kegiatan digelar di Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Sabtu (4/10).

Program yang digadang sebagai langkah nyata pemerintah dalam memastikan akses pangan bergizi bagi masyarakat ini mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak, mulai dari DPR RI, BGN, hingga tokoh masyarakat setempat.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan MBG bukan sekadar program makan gratis, tetapi bagian dari investasi besar untuk masa depan bangsa.

“Program ini bukan hanya soal makanan, tapi soal masa depan. Kita ingin memastikan anak-anak, ibu hamil, dan lansia mendapatkan gizi cukup agar tumbuh sehat dan produktif,” ujar Edy.

Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, MBG juga menjadi strategi penting pemerintah dalam menekan angka stunting secara berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat.

“Muhammadiyah di Grobogan sudah memberi contoh. Mereka membangun delapan dapur MBG. Ini bukti sinergi nyata antara pemerintah dan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Rosyidi, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Grobogan, menyampaikan komitmen lembaganya dalam mendukung program nasional ini.