Pesta Miras di Magelang jadi Petaka, Dua Orang Meregang Nyawa

Rabu, 08 Oktober 2025 – 01:00 WIB
Pesta Miras di Magelang jadi Petaka, Dua Orang Meregang Nyawa - JPNN.com Jateng
Seorang petugas mengusung jenazah korban minuman beralkohol di Magelang, Selasa (7/10/2025)/ ANTARA/Heru Suyitno

jateng.jpnn.com, MAGELANG - Pesta miras di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, berujung maut. Dua pemuda ditemukan meninggal dunia seusai menenggak minuman beralkohol yang diduga oplosan, Minggu (5/10).

Peristiwa tragis itu terjadi di sebuah gubuk di area persawahan Dusun Gedongan Kidul, Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan. Pesta miras yang awalnya hanya ajang kumpul beberapa pemuda berubah jadi malapetaka.

Kedua korban diketahui bernama Ari Setiawan (26) dan Juli Purnawan (47). Setelah dua hari pesta itu berlangsung, keduanya mengalami gejala mirip keracunan.

“Dua orang meninggal dunia. Satu sempat dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya, dan satu lagi ditemukan meninggal di rumahnya,” ujar Kasat Reskrim Polresta Magelang Kompol La Ode Arwansyah, Selasa (7/10).

Polisi yang menerima laporan segera mendatangi lokasi dan rumah korban untuk melakukan pemeriksaan. Dugaan sementara, korban tewas akibat menenggak minuman beralkohol oplosan yang mengandung zat berbahaya.

“Ada beberapa orang saksi yang sempat minum bersama pada hari Minggu. Kami masih mendalami penyebab pasti hingga akhirnya dua orang meninggal dunia,” imbuh La Ode.

Salah satu korban yang sempat dirawat di rumah sakit kini telah dimakamkan keluarga. Meski keluarga menolak dilakukan autopsi, polisi telah mengambil sampel cairan minuman untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jateng.

“Keluarga menolak autopsi, tetapi sampel minuman sudah kami amankan dan akan dikirim ke lab forensik,” katanya.

Dua pemuda di Magelang tewas seusai menenggak miras oplosan.
Sumber antara
