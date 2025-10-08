Cuaca Jawa Tengah, Rabu (8/10), Simak Daerah yang Diguyur Hujan

JPNN.com

Rabu, 08 Oktober 2025 – 08:50 WIB
Ilustrasi - Sejumlah kendaraan menembus hujan lebat. BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi di Jawa Tengah. (ANTARA FOTO/JESSICA HELENA WUYSANG.)

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang memprakirakan cuaca Jawa Tengah pada Rabu (8/10) akan didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan, terutama di wilayah selatan dan pegunungan.

Berdasarkan data prakiraan cuaca yang dirilis BMKG, kondisi pagi hingga siang hari umumnya cerah berawan hingga berawan, sedangkan sore hingga awal malam berpotensi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah Pegunungan, Jateng selatan, sebagian Solo Raya, dan sekitarnya.

Kecepatan angin rata-rata bertiup dari arah TimurSelatan dengan kecepatan 10–25 km per jam. Suhu udara berkisar 18–34°C, sementara kelembapan udara berada di rentang 40–90 persen.

Menurut laporan BMKG, sejumlah daerah di Jawa Tengah diperkirakan akan diguyur hujan ringan hingga sedang, yakni:

  • Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Mungkid, Wonogiri, Karanganyar, Temanggung, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Brebes, Magelang, Bumiayu, Majenang, dan Ambarawa.

Sementara itu, beberapa kota akan mengalami cuaca cerah berawan, seperti:

  • Purworejo, Boyolali, Klaten, Sragen, Blora, Jepara, Pati, dan Pekalongan.

Adapun wilayah yang diprakirakan berawan sepanjang hari, meliputi:

  • Sukoharjo, Grobogan, Rembang, Kudus, Demak, Ungaran, Kendal, Semarang, Salatiga, Tegal.

Untuk wilayah Semarang dan sekitarnya, cuaca diprakirakan cerah berawan pada pagi–siang hari, dan berawan pada sore-awal malam.

Angin bertiup dari arah Timur-Selatan dengan kecepatan 10-25 km/jam.

