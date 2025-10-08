DPR RI Ajak Warga Grobogan Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - Suasana hangat menyelimuti aula Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah (ITBM) Purwodadi, Sabtu (4/10).

Ratusan peserta dari berbagai kalangan hadir mengikuti sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah dan terus diperkenalkan ke seluruh daerah, termasuk Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Program MBG menjadi salah satu terobosan penting dalam upaya menyiapkan generasi sehat dan menurunkan angka stunting di Indonesia. Bukan sekadar program makan gratis, kebijakan ini dirancang agar setiap anak, ibu hamil, dan lansia mendapatkan asupan gizi yang cukup, seimbang, dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto hadir langsung menyapa masyarakat dan menjelaskan esensi dari program nasional ini.

“Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya soal makanan, tapi soal masa depan bangsa. Dengan memperhatikan gizi anak sejak dini, kita sedang menyiapkan generasi yang sehat dan berkualitas,” ujar Edy di hadapan peserta.

Politikus asal Jawa Tengah itu juga menegaskan, program MBG membawa dampak ekonomi yang nyata di tingkat lokal.

Selain memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, kegiatan ini juga membuka ruang bagi petani dan pelaku UMKM untuk terlibat dalam penyediaan bahan pangan.

“Kami ingin masyarakat ikut terlibat. Dari dapur yang dikelola warga, bahan pangan yang dibeli dari petani sekitar, hingga produk olahan dari UMKM lokal. Ini gotong royong gizi,” tambahnya.