Bangun Generasi Sehat, Program MBG Disosialisasikan di Kabupaten Semarang

jateng.jpnn.com, KABUPATEN SEMARANG - Upaya pemerintah untuk menyehatkan generasi bangsa lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digencarkan. Kali ini, Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menyapa warga Kabupaten Semarang lewat kegiatan sosialisasi yang digelar di Gedung Balai Bahasa PNFI Ungaran, Minggu (5/10).

Kegiatan yang mengusung tema Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Muh Haris, Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN Rieska Fajarmawati, Dosen UNDIP sekaligus tenaga kesehatan RSND Madya Sulisno, serta sejumlah tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Muh Haris menegaskan bahwa program MBG bukan hanya sekadar bagi-bagi makanan gratis, melainkan sebuah langkah strategis untuk memastikan kebutuhan gizi masyarakat benar-benar terpenuhi, khususnya bagi anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Program ini hadir untuk memastikan kebutuhan gizi masyarakat benar-benar terpenuhi. Tujuan akhirnya adalah membentuk generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Muh Haris.

Dia menambahkan kebijakan yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini layak diapresiasi karena menyentuh langsung akar persoalan bangsa, yakni gizi anak.

“Lewat MBG, masa depan bangsa akan sangat bergantung pada kualitas anak-anak hari ini,” tambahnya.

Dari pihak Badan Gizi Nasional Rieska Fajarmawati memaparkan bahwa pelaksanaan MBG dijalankan dengan empat prinsip utama: pemenuhan kalori, keseimbangan gizi, kebersihan, dan keamanan pangan.

“Melalui MBG, pemerintah berupaya menjawab persoalan gizi seperti stunting, gizi ganda, dan keterbatasan akses pangan bergizi. Menu disusun sesuai kebutuhan anak agar manfaatnya optimal,” jelasnya