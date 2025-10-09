Warga Jateng Bagian Selatan Diminta Waspada, Musim Hujan Akan Datang Lebih Cepat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Warga Jawa Tengah bagian selatan, terutama di Cilacap dan Banyumas, diminta waspada. Musim hujan diprediksi datang lebih cepat dari biasanya.

Peringatan itu disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo, Rabu (8/10).

Menurut Teguh, hasil analisis BMKG menunjukkan curah hujan pada Oktober 2025 bisa mencapai 400 hingga lebih dari 500 milimeter, atau masuk kategori tinggi hingga sangat tinggi.

“Kondisi curah hujan yang tinggi ini berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan genangan air di beberapa wilayah rawan,” ujar Teguh.

Dia menambahkan musim hujan di Cilacap datang 1–3 dasarian lebih cepat dibandingkan kondisi normal.

Wilayah selatan, tenggara, dan pesisir tenggara Cilacap bahkan sudah lebih dulu diguyur hujan sejak pertengahan Agustus, sementara bagian timur laut dan barat laut baru diperkirakan mulai basah pada awal Oktober.

Artinya, hujan deras disertai angin kencang dan petir berpotensi terjadi dalam waktu dekat.

Puncak musim hujan diprediksi berlangsung antara November 2025 hingga Februari 2026, dengan sifat hujan normal hingga di atas normal.