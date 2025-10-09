BNN Jateng Musnahkan 3,2 Kg Ganja dan Ribuan Pil Koplo

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah memusnahkan sekitar 3,2 kilogram ganja dan ribuan butir pil koplo, hasil sitaan dari berbagai penindakan yang dilakukan sepanjang Juli hingga Oktober 2025.

Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pemusnahan dilakukan di Semarang, Rabu (8/10), menggunakan mesin insinerator setelah seluruh kasus memperoleh penetapan dari sejumlah kejaksaan negeri.

Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan kasus di Kabupaten Grobogan, Semarang, Pekalongan, dan Kota Salatiga.

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah pengiriman ganja yang berasal dari Papua Nugini.

“Peredaran narkoba dari jaringan Papua Nugini ini berhasil kami gagalkan. Barang itu masuk melalui Papua dan dikirim ke Jawa Tengah,” ujar Agus.

BNN Jateng mencatat sudah dua kali menggagalkan pengiriman ganja dengan tujuan Kota Salatiga, masing-masing pada 26 Juli dan 1 September 2025.

Dari dua aksi tersebut, petugas mengamankan lebih dari 1 kilogram ganja siap edar.

Melalui serangkaian pengungkapan itu, Agus menegaskan pihaknya telah menyelamatkan sekitar 10 ribu jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkoba.