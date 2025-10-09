Cuaca Jawa Tengah, Kamis (9/10), Hujan Lebat Turun di Daerah Ini, Waspada!
jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang merilis prakiraan cuaca Jawa Tengah pada Kamis (9/10).
Cuaca hari ini di Jawa Tengah didominasi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di beberapa daerah, khususnya di wilayah pegunungan bagian tengah.
Prakirawan BMKG Ahmad Yani, Arif N menyampaikan pada pagi hingga siang hari, cuaca di sebagian besar wilayah Jateng cenderung cerah berawan hingga berawan.
Namun menjelang sore hingga awal malam, awan tebal mulai berkembang di sejumlah daerah pegunungan dan dataran tinggi.
“Warga perlu mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, terutama di wilayah tengah Jawa Tengah seperti Banjarnegara, Wonosobo, dan Temanggung,” ujar Arif.
Secara umum, angin bertiup dari arah Timur hingga Selatan dengan kecepatan 10–25 km/jam. Suhu udara berkisar antara 18–34°C, sementara kelembapan udara berada di kisaran 40–95%.
Berikut prakiraan cuaca di beberapa kota:
- Cilacap: Berawan
- Purwokerto: Hujan ringan–sedang
- Purbalingga: Hujan ringan–sedang
- Banjarnegara: Hujan sedang–lebat
- Kebumen: Berawan
- Purworejo: Berawan
- Wonosobo: Hujan sedang–lebat
- Mungkid (Magelang): Hujan ringan–sedang
- Boyolali: Hujan ringan–sedang
- Klaten: Hujan ringan
- Sukoharjo: Hujan ringan
- Wonogiri: Berawan
- Karanganyar: Hujan ringan–sedang
- Sragen: Hujan ringan
- Grobogan: Hujan ringan
- Blora: Hujan ringan
- Rembang: Berawan
- Pati: Hujan ringan
- Kudus: Hujan ringan
- Jepara: Cerah berawan
- Demak: Hujan ringan
- Ungaran (Kab. Semarang): Hujan ringan
- Temanggung: Hujan sedang–lebat
- Kendal: Berawan
- Batang: Hujan ringan
- Kajen (Pekalongan): Hujan ringan-sedang
- Pemalang: Berawan
- Slawi (Tegal): Hujan ringan
- Brebes: Berawan
- Magelang Kota: Hujan ringan-sedang
- Surakarta: Cerah berawan
- Salatiga: Hujan ringan
- Semarang: Berawan
- Pekalongan: Berawan
- Tegal Kota: Berawan
- Bumiayu: Hujan ringan-sedang
- Majenang: Hujan ringan-sedang
- Ambarawa: Hujan ringan-sedang
BMKG juga mencatat, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan berkisar 0,2–1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah mencapai 1,25–2,5 meter.
