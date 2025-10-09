Cuaca Jawa Tengah, Kamis (9/10), Hujan Lebat Turun di Daerah Ini, Waspada!

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang merilis prakiraan cuaca Jawa Tengah pada Kamis (9/10).

Cuaca hari ini di Jawa Tengah didominasi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di beberapa daerah, khususnya di wilayah pegunungan bagian tengah.

Prakirawan BMKG Ahmad Yani, Arif N menyampaikan pada pagi hingga siang hari, cuaca di sebagian besar wilayah Jateng cenderung cerah berawan hingga berawan.

Namun menjelang sore hingga awal malam, awan tebal mulai berkembang di sejumlah daerah pegunungan dan dataran tinggi.

“Warga perlu mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, terutama di wilayah tengah Jawa Tengah seperti Banjarnegara, Wonosobo, dan Temanggung,” ujar Arif.

Secara umum, angin bertiup dari arah Timur hingga Selatan dengan kecepatan 10–25 km/jam. Suhu udara berkisar antara 18–34°C, sementara kelembapan udara berada di kisaran 40–95%.

Berikut prakiraan cuaca di beberapa kota:

Cilacap: Berawan

Purwokerto: Hujan ringan–sedang

Purbalingga: Hujan ringan–sedang

Banjarnegara: Hujan sedang–lebat

Kebumen: Berawan

Purworejo: Berawan

Wonosobo: Hujan sedang–lebat

Mungkid (Magelang): Hujan ringan–sedang

Boyolali: Hujan ringan–sedang

Klaten: Hujan ringan

Sukoharjo: Hujan ringan

Wonogiri: Berawan

Karanganyar: Hujan ringan–sedang

Sragen: Hujan ringan

Grobogan: Hujan ringan

Blora: Hujan ringan

Rembang: Berawan

Pati: Hujan ringan

Kudus: Hujan ringan

Jepara: Cerah berawan

Demak: Hujan ringan

Ungaran (Kab. Semarang): Hujan ringan

Temanggung: Hujan sedang–lebat

Kendal: Berawan

Batang: Hujan ringan

Kajen (Pekalongan): Hujan ringan-sedang

Pemalang: Berawan

Slawi (Tegal): Hujan ringan

Brebes: Berawan

Magelang Kota: Hujan ringan-sedang

Surakarta: Cerah berawan

Salatiga: Hujan ringan

Semarang: Berawan

Pekalongan: Berawan

Tegal Kota: Berawan

Bumiayu: Hujan ringan-sedang

Majenang: Hujan ringan-sedang

Ambarawa: Hujan ringan-sedang

BMKG juga mencatat, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan berkisar 0,2–1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah mencapai 1,25–2,5 meter.