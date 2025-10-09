Pesta Miras Oplosan di Magelang Berujung Maut, 7 Tewas & 1 Buta

jateng.jpnn.com, MAGELANG - Pesta minuman keras oplosan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, berakhir tragis.

Tujuh orang tewas dan satu lainnya mengalami kebutaan setelah menenggak miras campuran yang diduga mengandung bahan berbahaya.

Kasat Reskrim Polresta Magelang Kompol La Ode Arwansyah menjelaskan para korban diketahui berpesta miras di Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan pada Selasa (7/10) dini hari.

“Sekitar pukul 03.00 WIB, Polsek Mertoyudan mendapat laporan warga tentang sejumlah orang yang meninggal hampir bersamaan. Dugaan awal, korban tewas setelah mengonsumsi minuman keras oplosan,” ujar Kompol La Ode, Kamis (9/10).

Identitas korban yang meninggal masing-masing berinisial AS, JP, S, R, PI, SI, dan AR. Ketujuhnya dilaporkan meninggal secara bertahap dalam tiga hari terakhir.

“Korban pertama meninggal pada Selasa dini hari, disusul dua orang pada Rabu siang, dan empat lainnya pada Kamis dini hari,” katanya.

Dari delapan orang yang ikut berpesta, satu korban selamat meski mengalami gangguan penglihatan berat.

“Satu orang selamat karena tidak minum sampai habis, tetapi sekarang tidak bisa melihat,” ujarnya.