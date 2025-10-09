Viral Batu Diduga Meteor di Tegal, BPBD: Tidak Ada Laporan

jateng.jpnn.com, TEGAL - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tegal menepis kabar penemuan batu meteor yang sempat ramai dibicarakan warga dan viral di media sosial.

Lembaga tersebut memastikan tidak ada laporan resmi mengenai jatuhnya benda langit di Tegal.

Kabar itu berawal dari klaim seorang warga Desa Jatilaba, Kecamatan Margasari, bernama Wasroni (50) yang mengaku menemukan batu diduga meteor pada Minggu (5/10) malam.

Penemuan tersebut bertepatan dengan munculnya cahaya terang dan dentuman keras yang sempat terdengar di sejumlah wilayah, termasuk Cirebon, Jawa Barat dan sekitarnya.