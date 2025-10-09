JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Viral Batu Diduga Meteor di Tegal, BPBD: Tidak Ada Laporan

Viral Batu Diduga Meteor di Tegal, BPBD: Tidak Ada Laporan

Kamis, 09 Oktober 2025 – 20:40 WIB
Viral Batu Diduga Meteor di Tegal, BPBD: Tidak Ada Laporan - JPNN.com Jateng
Ilustrasi meteor. FOTO: Dailymail.

jateng.jpnn.com, TEGAL - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tegal menepis kabar penemuan batu meteor yang sempat ramai dibicarakan warga dan viral di media sosial.

Lembaga tersebut memastikan tidak ada laporan resmi mengenai jatuhnya benda langit di Tegal.

Baca Juga:

Kabar itu berawal dari klaim seorang warga Desa Jatilaba, Kecamatan Margasari, bernama Wasroni (50) yang mengaku menemukan batu diduga meteor pada Minggu (5/10) malam.

Baca Juga:

Penemuan tersebut bertepatan dengan munculnya cahaya terang dan dentuman keras yang sempat terdengar di sejumlah wilayah, termasuk Cirebon, Jawa Barat dan sekitarnya.

Ramai batu meteor di Tegal, BPBD menegaskan jatuhnya di Cirebon, Jawa Barat.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   viral tegal cirebon meteor bpbd kabupaten tegal

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU