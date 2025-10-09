Viral Batu Diduga Meteor di Tegal, BPBD: Tidak Ada Laporan
Kamis, 09 Oktober 2025 – 20:40 WIB
jateng.jpnn.com, TEGAL - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tegal menepis kabar penemuan batu meteor yang sempat ramai dibicarakan warga dan viral di media sosial.
Lembaga tersebut memastikan tidak ada laporan resmi mengenai jatuhnya benda langit di Tegal.
Kabar itu berawal dari klaim seorang warga Desa Jatilaba, Kecamatan Margasari, bernama Wasroni (50) yang mengaku menemukan batu diduga meteor pada Minggu (5/10) malam.
Ramai batu meteor di Tegal, BPBD menegaskan jatuhnya di Cirebon, Jawa Barat.
