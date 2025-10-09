Semarang Dikebut Jadi Kota Percontohan PSEL Nasional

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Proyek percontohan (pilot project) percepatan pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) tengah dikebut di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk mempercepat transisi menuju energi ramah lingkungan sekaligus memperkuat pengelolaan sampah perkotaan.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Rahayu menyatakan kesiapannya menjadikan Ibu Kota Jawa Tengah sebagai daerah percontohan pengelolaan sampah modern di kawasan Kedungsepur (Kendal, Ungaran, Semarang dan Purwodadi).

“Proyek ini merupakan solusi pengelolaan sampah modern sekaligus menjadikan sampah sebagai energi listrik bagi masyarakat,” ujar Agustina saat menerima kunjungan Kementerian Lingkungan Hidup di Balai Kota Semarang, Kamis (9/10).

Menurutnya, TPA Jatibarang dipilih karena memiliki potensi besar dalam mendukung program nasional pengelolaan sampah berkelanjutan.

Dengan timbulan sampah yang mencapai lebih dari 1.000 ton per hari, pihaknya perlu melakukan berbagai langkah antisipatif, mulai dari penambahan armada pengangkutan, edukasi masyarakat hingga penganggaran Rp 50 miliar untuk perluasan area pembuangan baru seluas 11 hektare.

“Dengan adanya PSEL ini, maka akan memperkuat pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Kota Semarang maupun kawasan Kedungsepur,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, Agustina menyebut sejumlah rencana pembenahan TPA Jatibarang akan menjadi prioritas pada 2026.