JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Cuaca Jawa Tengah Hari Ini, Jumat (10/10), Sejumlah Daerah Diguyur Hujan

Cuaca Jawa Tengah Hari Ini, Jumat (10/10), Sejumlah Daerah Diguyur Hujan

Jumat, 10 Oktober 2025 – 10:58 WIB
Cuaca Jawa Tengah Hari Ini, Jumat (10/10), Sejumlah Daerah Diguyur Hujan - JPNN.com Jateng
BMKG memprakirakan sejumlah daerah di Jawa Tengah dilanda hujan. Foto: Antara

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Langit Jawa Tengah siang sampai malam ini, Jumat (10/10), diperkirakan akan lebih banyak diselimuti awan.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jawa Tengah dari Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang, kondisi umum wilayah Jateng berpotensi berawan hingga hujan ringan–sedang yang terjadi tidak merata, terutama di kawasan Pegunungan Tengah dan Jateng bagian timur pada awal malam hari.

"Angin bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 3–15 km/jam, sementara suhu udara berkisar 19–29°C dan kelembapan udara antara 65–95%," kata Prakirawan BMKG Ahmad Yani, Noor Jannah Indriyani.

Baca Juga:

Berikut prakiraan cuaca hari ini di Jawa Tengah: 

  • Cilacap: Berawan, suhu 19–28°C, kelembapan 80–90%.
  • Purwokerto: Berawan, 17–21°C, kelembapan 70–95%.
  • Purbalingga: Hujan ringan, 17–21°C, kelembapan 85–90%.
  • Banjarnegara: Hujan ringan–sedang, 14–19°C, kelembapan 85–95%.
  • Kebumen: Berawan, 15–28°C, kelembapan 85–90%.
  • Purworejo: Berawan, 15–25°C, kelembapan 85–90%.
  • Wonosobo: Hujan ringan, 14–19°C, kelembapan 85–95%.
  • Mungkid: Berawan, 17–25°C, kelembapan 80–90%.
  • Boyolali: Berawan, 22–28°C, kelembapan 70–95%.
  • Klaten: Berawan, 22–29°C, kelembapan 70–95%.
  • Sukoharjo: Berawan, 22–29°C, kelembapan 70–95%.
  • Wonogiri: Berawan, 22–28°C, kelembapan 70–95%.
  • Karanganyar: Berawan, 22–28°C, kelembapan 70–95%.
  • Sragen: Berawan, 21–29°C, kelembapan 70–95%.
  • Grobogan: Hujan ringan–sedang, 21–29°C, kelembapan 70–95%.
  • Blora: Hujan ringan, 21–29°C, kelembapan 70–95%.
  • Rembang: Hujan ringan, 22–28°C, kelembapan 70–95%.
  • Pati: Berawan, 18–27°C, kelembapan 65–90%.
  • Kudus: Berawan, 18–27°C, kelembapan 65–90%..Jepara: Berawan, 22–28°C, kelembapan 65–90%.
  • Demak: Hujan ringan–sedang, 22–28°C, kelembapan 70–95%.
  • Ungaran: Hujan ringan, 21–25°C, kelembapan 70–95%.
  • Temanggung: Hujan ringan, 17–22°C, kelembapan 70–95%.
  • Kendal: Hujan ringan, 21–29°C, kelembapan 65–90%.
  • Batang: Hujan ringan–sedang, 21–29°C, kelembapan 65–90%.
  • Kajen: Hujan ringan, 21–25°C, kelembapan 70–95%.
  • Pemalang: Hujan ringan, 19–29°C, kelembapan 65–90%.
  • Slawi: Berawan, 21–26°C, kelembapan 70–95%.
  • Brebes: Berawan, 21–29°C, kelembapan 65–90%.
  • Magelang: Berawan, 19–27°C, kelembapan 70–95%.
  • Surakarta: Berawan, 21–29°C, kelembapan 65–90%.
  • Salatiga: Berawan, 19–25°C, kelembapan 70–95%.
  • Semarang: Hujan ringan, 23–28°C, kelembapan 65–90%.
  • Pekalongan: Berawan, 19–28°C, kelembapan 65–90%.
  • Tegal: Berawan, 21–29°C, kelembapan 65–90%.
  • Bumiayu: Berawan, 19–25°C, kelembapan 70–95%.
  • Majenang: Berawan, 19–25°C, kelembapan 70–95%.
  • Ambarawa: Berawan, 19–25°C, kelembapan 70–95%.

Kondisi gelombang laut di Jawa Tengah:

  • Perairan Utara Jawa Tengah: Gelombang 0,1 – 1,25 meter.
  • Perairan Selatan Jawa Tengah: Gelombang 1,25 – 2,5 meter.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan lokal dengan intensitas ringan hingga sedang terutama di wilayah selatan dan timur Jawa Tengah, serta berhati-hati bagi nelayan atau pelaut terhadap gelombang laut yang mulai meningkat di perairan selatan. (Jpnn)

Baca Juga:

Prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini, Jumat 10 Oktober 2025. Potensi hujan terjadi di beberapa daerah. Berikut daftarnya.

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   cuaca jawa tengah cuaca jateng cuaca hari ini cuaca bmkg hujan prakiraan cuaca Prakiraan Cuaca Jawa Tengah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU