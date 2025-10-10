Cuaca Jawa Tengah Hari Ini, Jumat (10/10), Sejumlah Daerah Diguyur Hujan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Langit Jawa Tengah siang sampai malam ini, Jumat (10/10), diperkirakan akan lebih banyak diselimuti awan.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jawa Tengah dari Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang, kondisi umum wilayah Jateng berpotensi berawan hingga hujan ringan–sedang yang terjadi tidak merata, terutama di kawasan Pegunungan Tengah dan Jateng bagian timur pada awal malam hari.

"Angin bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 3–15 km/jam, sementara suhu udara berkisar 19–29°C dan kelembapan udara antara 65–95%," kata Prakirawan BMKG Ahmad Yani, Noor Jannah Indriyani.

Berikut prakiraan cuaca hari ini di Jawa Tengah:

Cilacap: Berawan, suhu 19–28°C, kelembapan 80–90%.

Purwokerto: Berawan, 17–21°C, kelembapan 70–95%.

Purbalingga: Hujan ringan, 17–21°C, kelembapan 85–90%.

Banjarnegara: Hujan ringan–sedang, 14–19°C, kelembapan 85–95%.

Kebumen: Berawan, 15–28°C, kelembapan 85–90%.

Purworejo: Berawan, 15–25°C, kelembapan 85–90%.

Wonosobo: Hujan ringan, 14–19°C, kelembapan 85–95%.

Mungkid: Berawan, 17–25°C, kelembapan 80–90%.

Boyolali: Berawan, 22–28°C, kelembapan 70–95%.

Klaten: Berawan, 22–29°C, kelembapan 70–95%.

Sukoharjo: Berawan, 22–29°C, kelembapan 70–95%.

Wonogiri: Berawan, 22–28°C, kelembapan 70–95%.

Karanganyar: Berawan, 22–28°C, kelembapan 70–95%.

Sragen: Berawan, 21–29°C, kelembapan 70–95%.

Grobogan: Hujan ringan–sedang, 21–29°C, kelembapan 70–95%.

Blora: Hujan ringan, 21–29°C, kelembapan 70–95%.

Rembang: Hujan ringan, 22–28°C, kelembapan 70–95%.

Pati: Berawan, 18–27°C, kelembapan 65–90%.

Kudus: Berawan, 18–27°C, kelembapan 65–90%..Jepara: Berawan, 22–28°C, kelembapan 65–90%.

Demak: Hujan ringan–sedang, 22–28°C, kelembapan 70–95%.

Ungaran: Hujan ringan, 21–25°C, kelembapan 70–95%.

Temanggung: Hujan ringan, 17–22°C, kelembapan 70–95%.

Kendal: Hujan ringan, 21–29°C, kelembapan 65–90%.

Batang: Hujan ringan–sedang, 21–29°C, kelembapan 65–90%.

Kajen: Hujan ringan, 21–25°C, kelembapan 70–95%.

Pemalang: Hujan ringan, 19–29°C, kelembapan 65–90%.

Slawi: Berawan, 21–26°C, kelembapan 70–95%.

Brebes: Berawan, 21–29°C, kelembapan 65–90%.

Magelang: Berawan, 19–27°C, kelembapan 70–95%.

Surakarta: Berawan, 21–29°C, kelembapan 65–90%.

Salatiga: Berawan, 19–25°C, kelembapan 70–95%.

Semarang: Hujan ringan, 23–28°C, kelembapan 65–90%.

Pekalongan: Berawan, 19–28°C, kelembapan 65–90%.

Tegal: Berawan, 21–29°C, kelembapan 65–90%.

Bumiayu: Berawan, 19–25°C, kelembapan 70–95%.

Majenang: Berawan, 19–25°C, kelembapan 70–95%.

Ambarawa: Berawan, 19–25°C, kelembapan 70–95%.

Kondisi gelombang laut di Jawa Tengah:

Perairan Utara Jawa Tengah: Gelombang 0,1 – 1,25 meter.

Perairan Selatan Jawa Tengah: Gelombang 1,25 – 2,5 meter.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan lokal dengan intensitas ringan hingga sedang terutama di wilayah selatan dan timur Jawa Tengah, serta berhati-hati bagi nelayan atau pelaut terhadap gelombang laut yang mulai meningkat di perairan selatan. (Jpnn)