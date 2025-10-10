Ulah Warga di Semarang Ini Bikin Resah: Tutup Jalan Umum, Ketua RW Diancam Dibunuh Pakai Sajam

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Warga di Jalan Sinar Mas VII, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dibuat geram oleh ulah seorang tetangga yang nekat menutup akses jalan umum menggunakan seng, bambu, dan kawat besi.

Aksi sepihak itu bikin aktivitas warga terganggu. Mobil sampah tak bisa lewat, penjual air galon harus memutar jauh, dan warga kesulitan keluar-masuk lingkungan.

"Ini jalan umum, tetapi ditutup seenaknya. Kami jadi repot, susah untuk keluar masuk," kata Bowo (43), warga setempat, Jumat (10/10).

Tak cuma soal akses, warga juga mengeluhkan bau menyengat dari tumpukan rongsokan yang disimpan di lokasi jalan itu.

“Setiap hari itu baunya kayak sampah. Kami sampai enggak berani mengadakan acara di rumah,” lanjut Bowo.

Kasus ini pertama kali mencuat setelah video penutupan jalan tersebut viral di media sosial. Dalam video tampak jalan selebar dua meter yang biasa dilalui warga kini tertutup rapat dengan seng dan bambu.

Dari informasi yang dihimpun, warga yang nekat menutup akses jalan tersebut bernama Ari. Dia dikenal sebagai pengepul sampah dan pengelola limbah di lingkungan Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, sedangkan istrinya adalah ASN di bagian kesehatan Akpol.

Sebenarnya Satpol PP Kota Semarang sudah membongkar seng yang dijadikan untuk menutup jalan tersebut. Namun kelegaan warga hanya bertahan sebentar. Tak lama setelah dibuka, warga bernama Ari kembali menutup jalan itu lagi, kali ini dengan besi.