Anggota DPR RI Andhika Pangarso Salurkan Traktor dan Mesin Pompa untuk Petani Demak

jateng.jpnn.com, DEMAK - Anggota DPR RI Andhika Satya Wasistho Pangarso menyalurkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) berupa dua unit traktor tangan dan satu mesin pompa air kepada sejumlah kelompok tani di Kabupaten Demak. Bantuan tersebut disalurkan kepada kelompok tani di Desa Dombo, Kecamatan Sayung, serta Desa Gempol Denok, Kecamatan Dempet.

Andhika menjelaskan, bantuan alsintan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian sekaligus mendorong kesejahteraan para petani.

“Akhirnya yang ditunggu-tunggu lumayan lama bisa tiba juga. Prinsipnya, bantuan ini bisa bermanfaat dan digunakan. Terkait aspirasi ini tidak akan berhenti hari ini, pendampingan akan terus dilakukan,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Jateng II (Demak, Jepara, dan Kudus) itu, Jumat (10/10).

Dia menegaskan proses penyaluran bantuan telah sesuai dengan prosedur, meskipun lebih rumit.

“Sekarang pengajuan CSR memang lebih rumit dibandingkan dulu, tetapi alhamdulillah bisa terealisasi. Kami menyalurkan bantuan melalui BRI, dan semoga ini bisa memberikan efektivitas bagi kegiatan pertanian di lapangan,” tambahnya.

Selain bantuan alsintan, Andhika juga mengungkapkan rencana bantuan lain yang tengah dipersiapkan.

“Ke depan ada bantuan untuk guru TK dan infrastruktur, ini masih kami kerjakan bertahap,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Trimanunggal Mangun Desa Dombo Mat Wahid menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan.