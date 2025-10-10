Siswa SMPN 1 Tawangmangu Tak Kapok Makan MBG, Asal Bukan Nasi Goreng

jateng.jpnn.com, KARANGANYAR - Sejumlah siswa SMP N 1 Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar mengalami gejala keracunan seusai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Kendati begitu, mereka tetap ingin melanjutkan program tersebut.

Namun, mereka meminta agar menu nasi goreng tidak lagi disajikan karena diyakini menjadi penyebab insiden tersebut.

“Kami tetap menerima MBG, asal menunya tidak nasi goreng,” ujar salah satu siswa yang masih dirawat di RSUD Kartini Karanganyar, Jumat (10/10).

Pernyataan itu disampaikan saat Kasatgas Percepatan MBG Karanganyar Adhe Eliana yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Karanganyar, membesuk sepuluh siswa SMP N 1 Tawangmangu di rumah sakit.

Adhe menjelaskan,m Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga menjadi sumber makanan penyebab keracunan untuk sementara dihentikan operasionalnya.

SPPG dapat kembali beroperasi jika telah memenuhi seluruh standar operasional prosedur (SOP), terutama terkait higienitas dan keamanan pangan.

“Ini bentuk sanksi agar SPPG memperbaiki standar mutu makanan yang sehat dan bergizi,” ujar Adhe.

Dalam kunjungannya, Adhe didampingi Wakapolres Karanganyar Kompol Miftahul Huda, Sekretaris Dinas Kesehatan Dwi Rusharyati, dan Direktur RSUD Kartini Karanganyar Arie Setyoko.