Era Baru Tilang Elektronik: Korlantas Target 5.000 Kamera e-TLE di 2027

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mempercepat transformasi digital di bidang penegakan hukum lalu lintas melalui perluasan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (e-TLE) atau tilang elektronik di seluruh Indonesia.

Hingga saat ini, sebanyak 1.641 perangkat e-TLE telah beroperasi di berbagai wilayah.

Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan hingga mencapai 5.000 unit pada 2027, seiring upaya modernisasi sistem pemantauan dan penindakan pelanggaran lalu lintas.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan penambahan perangkat e-TLE merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem tilang yang lebih efektif, transparan dan akuntabel.

“Target pada 2027 mungkin bisa 3.000 hingga 5.000 perangkat, supaya di era transformasi digital ini kita bisa memantau pelanggaran lalu lintas melalui sistem yang lebih canggih,” ujarnya, Jumat (10/10).

Agus menjelaskan saat ini Korlantas mengoperasikan beberapa jenis e-TLE dengan fungsi berbeda.

Salah satunya e-TLE handheld, yaitu perangkat portabel berbentuk gawai yang dipegang petugas lalu lintas bersertifikat untuk merekam pelanggaran di lokasi yang belum dijangkau kamera statis.

Selain itu, terdapat e-TLE mobile yang terpasang di kendaraan patroli polisi.