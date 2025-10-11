Bocah SD di Wonosobo Diduga Tewas Akibat Perundungan, Makamnya Dibongkar
Sabtu, 11 Oktober 2025 – 09:24 WIB
jateng.jpnn.com, WONOSOBO - Penyidik Polres Wonosobo membongkar makam seorang siswa sekolah dasar berinisial TA (9) yang diduga meninggal akibat perundungan.
Langkah itu diambil untuk memastikan penyebab kematian bocah tersebut melalui proses autopsi.
Kasatreskrim Polres Wonosobo AKP Arif Kristiawan mengatakan ekshumasi dilakukan pada Kamis (9/10) lalu.
Polisi Wonosobo membongkar makam bocah SD yang tewas diduga akibat perundungan.
