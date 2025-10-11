JPNN.com

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 09:24 WIB
Bocah SD di Wonosobo Diduga Tewas Akibat Perundungan, Makamnya Dibongkar - JPNN.com Jateng
jateng.jpnn.com, WONOSOBO - Penyidik Polres Wonosobo membongkar makam seorang siswa sekolah dasar berinisial TA (9) yang diduga meninggal akibat perundungan.

Langkah itu diambil untuk memastikan penyebab kematian bocah tersebut melalui proses autopsi.

Kasatreskrim Polres Wonosobo AKP Arif Kristiawan mengatakan ekshumasi dilakukan pada Kamis (9/10) lalu.

Saat itu juga langsung dilanjutkan dengan autopsi terhadap jenazah TA.

Polisi Wonosobo membongkar makam bocah SD yang tewas diduga akibat perundungan.
