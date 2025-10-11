Bocah SD di Wonosobo Diduga Tewas Akibat Perundungan, Makamnya Dibongkar

jateng.jpnn.com, WONOSOBO - Penyidik Polres Wonosobo membongkar makam seorang siswa sekolah dasar berinisial TA (9) yang diduga meninggal akibat perundungan.

Langkah itu diambil untuk memastikan penyebab kematian bocah tersebut melalui proses autopsi.

Kasatreskrim Polres Wonosobo AKP Arif Kristiawan mengatakan ekshumasi dilakukan pada Kamis (9/10) lalu.

Saat itu juga langsung dilanjutkan dengan autopsi terhadap jenazah TA.