Cuaca Jawa Tengah, Sabtu (11/10), Waspada Hujan Lebat di Daerah Ini

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memprakirakan sebagian besar wilayah Jawa Tengah hari ini akan mengalami cuaca berawan hingga hujan ringan-lebat, terutama pada sore hingga awal malam hari.

Pagi hingga siang, hampir seluruh wilayah Jateng masih cerah berawan, namun pada sore hari awan hujan mulai tumbuh cepat di wilayah pegunungan dan dataran tinggi.

Prakirawan BMKG Ahmad Yani Farita Rachmawati mengatakan angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10–25 km/jam. Suhu udara berkisar 18–34°C dengan kelembapan mencapai 95% di beberapa wilayah.

“Potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat/petir dan angin kencang berpeluang terjadi di wilayah pegunungan, dataran tinggi, serta sekitarnya. Masyarakat diimbau waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, petir, dan angin kencang,” ujarnya dalam rilis BMKG.

Berikut rincian prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini:

Cilacap: Hujan ringan–sedang, suhu 26–33°C, kelembapan 50–85%.

Purwokerto: Hujan sedang–lebat, suhu 22–31°C, kelembapan 60–90%.

Purbalingga: Hujan sedang–lebat, suhu 20–28°C, kelembapan 60–90%.

Banjarnegara: Hujan sedang–lebat, suhu 20–28°C, kelembapan 60–95%.

Kebumen: Hujan ringan–sedang, suhu 26–33°C, kelembapan 50–85%.

Purworejo: Hujan ringan–sedang, suhu 23–32°C, kelembapan 55–90%.

Wonosobo: Hujan sedang–lebat, suhu 18–26°C, kelembapan 60–95%.

Mungkid (Magelang): Hujan sedang–sedang, suhu 22–31°C, kelembapan 60–90%.

Boyolali: Hujan ringan, suhu 23–33°C, kelembapan 45–80%.

Klaten: Hujan ringan, suhu 25–33°C, kelembapan 45–80%.

Sukoharjo: Hujan ringan, suhu 26–33°C, kelembapan 45–80%.

Wonogiri: Hujan ringan, suhu 26–33°C, kelembapan 45–80%.

Karanganyar: Hujan ringan–sedang, suhu 25–32°C, kelembapan 55–90%.

Sragen: Hujan ringan, suhu 26–33°C, kelembapan 45–80%.

Grobogan: Hujan ringan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%.

Blora: Hujan ringan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%.

Rembang: Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%.

Pati: Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%.

Kudus: Berawan, suhu 22–31°C, kelembapan 55–90%.

Jepara: Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%.

Demak: Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%.

Ungaran (Kab. Semarang): Hujan ringan, suhu 22–31°C, kelembapan 55–85%.

Temanggung: Hujan ringan–sedang, suhu 20–28°C, kelembapan 60–95%.

Kendal: Hujan ringan–sedang, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%.

Batang: Hujan sedang–lebat, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%.

Kajen (Kab. Pekalongan): Hujan sedang–lebat, suhu 25–32°C, kelembapan 55–90%.

Pemalang: Hujan sedang–lebat, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%.

Slawi (Kab. Tegal): Hujan ringan–sedang, suhu 25–32°C, kelembapan 55–90%.

Brebes: Hujan ringan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%.

Magelang (Kota): Hujan ringan–sedang, suhu 24–31°C, kelembapan 60–90%.

Surakarta (Solo): Berawan, suhu 26–33°C, kelembapan 45–80%.

Salatiga: Hujan ringan, suhu 25–32°C, kelembapan 55–90%.

Semarang (Kota): Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%.

Pekalongan (Kota): Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%.

Tegal (Kota): Berawan, suhu 27–34°C, kelembapan 40–80%.

Bumiayu (Kab. Brebes): Hujan ringan–sedang, suhu 22–31°C, kelembapan 55–90%.

Majenang (Kab. Cilacap): Hujan ringan–sedang, suhu 22–31°C, kelembapan 60–90%.

Ambarawa (Kab. Semarang): Hujan ringan–sedang, suhu 24–31°C, kelembapan 55–90%.

BMKG juga melaporkan tinggi gelombang laut di Perairan Utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di Perairan Selatan Jawa Tengah mencapai 1,25 hingga 2,5 meter.

Nelayan dan operator kapal kecil diimbau untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca sebelum beraktivitas di laut. (Jpnn)