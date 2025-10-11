Lapas Perempuan Semarang Digeledah Malam-Malam Imbas Kasus Amar Zoni

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Semarang memperketat pengawasan terhadap penghuni kasus narkotika dengan menggelar razia gabungan pada Jumat (10/10) malam.

Langkah ini merupakan tindak lanjut instruksi dari Kementerian Hukum dan HAM seusai terbongkarnya jaringan peredaran narkoba di lapas yang melibatkan aktor Amar Zoni.

Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang Ade Agustina, mengatakan razia dilakukan untuk memastikan tidak ada praktik peredaran maupun penyalahgunaan narkotika di dalam lapas.

Baca Juga: Serunya Fashion Show Berdaster di Lapas Perempuan Semarang

“Fokus razia gabungan bersama TNI dan Polri malam ini untuk memastikan tidak terjadi peredaran atau penyalahgunaan narkotika di dalam lapas,” ujar Ade kepada wartawan.

Razia dimulai sekitar pukul 23.30 WIB dan menyasar dua kamar narapidana kasus narkotika, yaitu Kamar 1 dengan 29 penghuni dan Kamar 8C yang berisi 14 orang.

“Kamar 8C dihuni para napi narkotika yang tengah mengikuti program rehabilitasi sosial, sedangkan kamar 1 berisi napi kasus narkotika dengan beberapa di antaranya menjalani hukuman seumur hidup,” ujar Ade.

Baca Juga: Ini Alasan Lapas Perempuan Semarang Izinkan Mbak Ita Keluar untuk Hadiri Pernikahan Putra

Dari hasil penggeledahan, petugas tidak menemukan narkotika maupun obat-obatan terlarang.

Namun ditemukan sejumlah obat medis dalam jumlah berlebihan yang seharusnya disimpan di poliklinik lapas dalam pengawasan petugas kesehatan.