Melalui Talkshow ‘Coffee & Glow’, Immoderma Edukasi Gen Z Soal Glowing Sehat dan Bermakna

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Di tengah gempuran tren skincare dan standar kecantikan instan di media sosial, Immoderma Skin Clinic mengajak generasi Z untuk memahami makna 'cantik dari hati' lewat talkshow bertajuk Coffee & Glow: Cantik dari Hati bersama Gen Z di Ideologist Coffee and Social Space, Semarang, Sabtu (11/10).

Acara ini dihadiri puluhan mahasiswi dan menghadirkan dr. Erinetta, dokter muda sekaligus representasi Gen Z di dunia medis, yang berbagi pandangan tentang makna kecantikan sejati di tengah tekanan budaya visual dan algoritma media sosial.

“Kulit sehat tidak datang dalam semalam. Ia lahir dari rutinitas yang konsisten, tidur cukup, dan pemahaman terhadap kebutuhan kulit kita,” ujar dr. Erinetta.

Dengan gaya ringan dan interaktif, dr. Erinetta menegaskan bahwa kecantikan bukan hanya soal penampilan luar, tetapi juga soal keseimbangan hidup dan rasa nyaman terhadap diri sendiri.

“Cantik dari hati itu ketika seseorang menghargai prosesnya,” tambahnya.

Talkshow ini merupakan bagian dari program Immoderma Gen Z Community, yang menggabungkan pendekatan edukasi medis dengan gaya hidup modern.

Peserta diajak mengenal kesehatan kulit dengan cara menyenangkan melalui skin check gratis, mini games seputar mitos dan fakta kulit, hingga sesi tanya jawab langsung bersama dokter spesialis.

Suasana berlangsung hangat dan interaktif, terutama saat topik seperti glowing sehat vs glowing bohongan dan fenomena skincare viral dibahas. Para peserta aktif berbagi pengalaman dan bertanya tentang rutinitas perawatan kulit yang aman untuk usia muda.