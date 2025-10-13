Cuaca Jawa Tengah, Senin (13/10), Simak Daerah yang Dilanda Hujan Lebat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memperkirakan sebagian besar wilayah Jawa Tengah akan diguyur hujan pada Senin (13/10).

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi disertai petir dan angin kencang, terutama di wilayah pegunungan dan Jateng bagian selatan.

Prakirawan BMKG Ahmad Yani Risca Maulida menyampaikan kondisi umum cuaca di Semarang pada pagi hingga siang hari relatif cerah berawan, namun menjelang sore hingga awal malam diprakirakan turun hujan ringan.

“Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10–25 km/jam. Suhu udara berkisar antara 27–34 derajat Celcius dan kelembapan 40–85 persen,” kata Risca.

Untuk wilayah Jawa Tengah, BMKG memprediksi pagi hingga siang cerah berawan hingga berawan, dan sore hingga awal malam hujan ringan hingga sedang akan meluas di sebagian besar daerah.

“Potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang masih perlu diwaspadai, terutama di daerah pegunungan, dataran tinggi, serta Jateng bagian selatan,” katanya.

Adapun suhu udara di provinsi ini berkisar antara 18–34 derajat Celcius, dengan kelembapan 40–95 persen.

Berikut prakiraan cuaca Jawa Tengah: