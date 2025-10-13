Program MBG Digenjot di Kendal, Pemerintah Janjikan Gizi Tepat untuk Generasi Sehat

jateng.jpnn.com, KENDAL - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digencarkan pemerintah untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang kekurangan asupan gizi.

Kali ini, sosialisasi program tersebut menyapa masyarakat Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, lewat kegiatan di Gedung DPRD Kendal, Sabtu (11/10).

Kegiatan tersebut dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI Muh Haris, Dandim 0715 Kendal Letkol Inf. Bagus Setiawan, serta perwakilan Puslaik Baloghan Robby Andreas Iskandar. Mereka kompak menyuarakan pentingnya gizi seimbang bagi masa depan generasi muda.

Muh Haris menegaskan bahwa program MBG merupakan bentuk nyata perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.

“Program ini lahir dari kepedulian Presiden untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh dengan gizi cukup dan seimbang. Kami ingin tidak ada lagi anak yang tertinggal karena faktor ekonomi,” tegasnya.

Politisi asal Jawa Tengah itu menyebut MBG sebagai langkah strategis membangun SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Sosialisasi ini menjadi wadah untuk menyatukan harapan dan kebijakan agar gizi menjadi pintu menuju masa depan yang lebih sehat dan produktif,” katanya.

Sementara itu, Robby Andreas Iskandar menilai MBG tidak hanya membantu anak-anak, tetapi juga memberi efek domino pada ekonomi lokal.