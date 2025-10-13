Diduga jadi Korban Perundungan, Siswa SMP di Grobogan Tewas, Polda Jateng Turun Tangan

JPNN.com

Senin, 13 Oktober 2025 – 21:30 WIB
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - Seorang siswa SMP Negeri 1 Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, berinisial AB (12), meninggal dunia setelah diduga menjadi korban perundungan yang melibatkan dua teman sekelasnya. Peristiwa tragis itu terjadi pada Sabtu (11/10) lalu.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto menjelaskan korban sempat terlibat perkelahian dengan dua siswa secara terpisah, sebelum akhirnya meninggal dunia.

“Pagi hari, korban berkelahi dengan satu anak, kemudian siangnya dengan anak yang lain. Setelah itu korban jatuh terlentang,” ujar Kombes Artanto saat dikonfirmasi, Senin (13/10) malam.

Seusai terjatuh, AB mengalami kejang-kejang dan segera dibawa ke Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Namun, kondisinya tak kunjung membaik, hingga akhirnya dirujuk ke rumah sakit.

“Korban sempat dibawa ke UKS lalu ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong,” kata Kombes Artanto.

Pihak kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk kepala sekolah, guru, serta dua pelajar yang diduga terlibat dalam perkelahian tersebut.

“Kasus ini masih dalam pendalaman dan penyelidikan,” ujar Kombes Artanto. (ink/jpnn)

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

