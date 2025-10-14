JPNN.com

Selasa, 14 Oktober 2025 – 01:00 WIB
Kasus Dosen Unissula Aniaya Dokter di RSI Sultan Agung, Polisi Sudah Periksa 12 Saksi - JPNN.com Jateng
Gedung Unissula Semarang. Foto: Unissula

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kasus dugaan penganiayaan terhadap dokter di Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung Semarang yang menyeret nama seorang dosen Universitas Sultan Agung (Unissula) terus bergulir.

Penyidik Polda Jawa Tengah memastikan sudah memeriksa 12 saksi untuk mengungkap duduk perkara insiden yang viral di media sosial itu.

Dirreskrimsus Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio membenarkan pemeriksaan telah dilakukan terhadap sejumlah pihak, termasuk pelapor dan terlapor.

“Sudah 12 orang diperiksa. Status kasus masih dalam tahap penyelidikan,” kata Dwi, Senin (13/10).

Kasus ini mencuat setelah dosen Unissula Muhammad Dias Saktiawan dilaporkan menganiaya dokter anestesi bernama Astrandaya Ajie saat mendampingi istrinya melahirkan di RSI Sultan Agung.

Peristiwa itu terjadi pada Kamis, 4 September 2025, dan langsung menimbulkan kegaduhan setelah rekaman suaranya beredar luas di media sosial.

Dalam rekaman yang diunggah oleh akun Instagram @dinaskegelapan_kotasemarang, terdengar suara seorang pria melontarkan makian dan ancaman terhadap tenaga medis perempuan.

Akun tersebut menulis keterangan bernada kecaman: “Katanya orang terhormat, tapi kelakuan justru memalukan! Dokter anestesi dipukul, bidan sampai nangis ketakutan.”

