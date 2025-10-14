Cuaca Jawa Tengah, Selasa (14/10), Hujan Lebat Turun di Sejumlah Daerah, Waspada!

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang mengeluarkan peringatan dini cuaca Jawa Tengah, Senin (14/10).

Masyarakat diminta waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sejumlah daerah, terutama wilayah selatan dan pegunungan Jawa Tengah.

Prakirawan BMKG Ahmad Yani Ferry Oktarisa menyebut pagi hingga siang hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Namun memasuki sore hingga awal malam, cuaca diperkirakan berubah menjadi hujan ringan hingga lebat yang tersebar di sebagian besar wilayah.

“Hujan sedang-lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di daerah pegunungan dan Jateng bagian selatan. Waspada potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang,” kata Ferry.

Arah angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 10–25 km/jam. Suhu udara berkisar antara 18–34°C dengan kelembapan 40–95 persen.

Berikut prakiraan cuaca hari ini di Jawa Tengah:

Hujan Sedang-Lebat: Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Batang, Kajen, Pemalang, dan Slawi.

Hujan Ringan-Sedang: Purworejo, Karanganyar, Blora, Rembang, Kudus, Jepara, Demak, Ungaran, Temanggung, Brebes, Magelang, Salatiga, Majenang, dan Ambarawa.

Hujan Ringan: Sukoharjo, Pati, Tegal, Bumiayu, dan Semarang.

Untuk wilayah pesisir, BMKG mencatat tinggi gelombang di Perairan Utara Jawa Tengah berkisar 0,5-1,25 meter, sedangkan di Perairan Selatan Jawa Tengah mencapai 1,25-4 meter.

Khusus untuk Semarang dan sekitarnya, pagi hingga siang diprediksi cerah berawan, sementara sore hingga malam berpotensi hujan ringan. Suhu udara di ibu kota Jawa Tengah ini berkisar antara 27–34°C dengan kelembapan udara 40–85%.