Cuaca Jawa Tengah, Rabu (15/10), Hujan Lebat Turun di 20 Daerah, Harap Hati-Hati

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang mengimbau masyarakat Jawa Tengah untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem pada Rabu (15/10).

Berdasarkan prakiraan, sebagian besar wilayah Jateng diperkirakan diguyur hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang terutama pada sore hingga malam hari.

Prakirawan BMKG Ahmad Yani Arif N menyebutkan kondisi ini perlu diwaspadai karena berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang di daerah pegunungan, dataran tinggi, serta kawasan Jawa Tengah bagian timur.

“Pagi hingga siang umumnya berawan. Namun sore hingga malam, intensitas hujan meningkat dan bisa disertai petir di sejumlah wilayah. Waspadai potensi hujan lebat terutama di wilayah pegunungan tengah dan timur Jawa Tengah,” ujar Arif.

Berikut kondisi cuaca Jawa Tengah hari ini di berbagai daerah:

Hujan Sedang-Lebat: Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Kudus, Temanggung, Kajen (Kabupaten Pekalongan), Slawi (Kabupaten Tegal), Magelang, Surakarta, Salatiga, Bumiayu (Brebes), Majenang (Cilacap), dan Ambarawa (Kabupaten Semarang).

Hujan Ringan-Sedang: Cilacap, Kebumen, Karanganyar, Wonogiri, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Ungaran, Kendal, Batang, Pemalang, Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Kota Semarang.

Suhu udara di wilayah Jawa Tengah diperkirakan berkisar antara 18°C hingga 35°C, dengan kelembapan udara relatif tinggi, mencapai 40–95 persen. Angin umumnya bertiup dari arah Timur hingga Selatan dengan kecepatan 10-25 km/jam.