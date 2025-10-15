Persib Bandung Waspadai Kebangkitan PSBS Biak, Bojan Hodak Ingatkan Tim Jangan Lengah

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak meminta anak asuhnya tidak meremehkan PSBS Biak jelang pertemuan kedua tim pada pekan kesembilan BRI Super League di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (17/10) pukul 19.00 WIB.

Dikutip dari laman resmi I.League, Bojan menegaskan Persib harus tetap waspada meski secara posisi di klasemen kedua tim terpaut cukup jauh.

“Mereka tim yang bagus. Memang memulai liga dengan tidak baik, tapi dalam 4–5 pertandingan terakhir mereka jauh lebih baik,” ujar Bojan, Rabu (15/10).

Saat ini Persib Bandung menempati peringkat ketujuh dengan 10 poin, unggul lima angka dari PSBS Biak yang berada di posisi ke-16. Di atas kertas, Maung Bandung lebih diunggulkan. Namun, Bojan menilai laga nanti tidak akan mudah karena PSBS Biak punya motivasi besar untuk bangkit.

“Semua tim termotivasi saat menghadapi Persib karena kami juara dua kali beruntun, dan tentu banyak yang tidak ingin kami juara lagi. Itu normal. Karena itulah saya sering bilang, menjadi juara kedua kali atau ketiga kalinya selalu lebih sulit daripada yang pertama,” jelas pelatih asal Kroasia itu.

Persib Bandung memang memiliki peluang besar untuk membawa pulang poin penuh. PSBS Biak sejauh ini belum pernah menang di kandang sendiri. Namun, Bojan tetap menekankan pentingnya menjaga fokus dan konsistensi permainan sejak awal laga.

Menjelang pertandingan, Bojan mengungkapkan timnya sudah beralih ke latihan taktikal setelah sebelumnya fokus pada penguatan fisik.

“Kami sudah mengasah fisik. Sekarang mulai menjalani latihan taktikal, tetapi belum bisa banyak karena empat pemain baru belum tiba. Besok mereka baru bergabung dan kami akan berlatih sore,” ucapnya. (jpnn)