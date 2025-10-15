Pesta Miras di Semarang Berujung Petaka, Pria Asal Kendal Tewas

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Niat bersenang-senang yang dibalut pesta miras justru berujung petaka. Itulah yang dialami BA, pria asal Kendal yang malam itu tak pernah tahu, tegukan terakhirnya justru mengantar ke liang lahat.

BA yang berusia 32 tahun ditemukan tewas di Jalan Dargo, Semarang Timur, seusai diduga pesta minuman keras bersama dua temannya pada Rabu (15/10) dini hari.

Kapolsek Semarang Timur Iptu Andy menjelaskan peristiwa itu bermula sekitar pukul 02.45 WIB. Korban bersama dua rekannya datang ke kawasan tersebut dengan sepeda motor.

Tak lama kemudian, tubuh BA mendadak kejang-kejang hingga akhirnya terkulai lemas di kursi panjang di tepi jalan.

“Puskesmas Halmahera mengirimkan tim kesehatan ke lokasi untuk memastikan korban sudah meninggal dunia,” kata Andy.

Iptu Andy memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Dari hasil pemeriksaan medis di RSUP Dr. Kariadi Semarang, BA dinyatakan meninggal akibat sudden death atau kematian mendadak.

“Korban memiliki riwayat penyakit. Dugaan sementara, tubuhnya tak kuat setelah menenggak minuman beralkohol,” jelas Andy.

Dua teman korban yang turut menenggak miras dinyatakan selamat. Sementara itu, jenazah BA sudah dijemput keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Kendal.