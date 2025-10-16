Cuaca Jawa Tengah, Kamis (16/10), Waspada! Hujan Lebat dan Petir Mengintai Sore Ini

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang memprakirakan cuaca Jawa Tengah pada Kamis (16/10), didominasi cerah berawan pada pagi hingga siang hari.

Namun, hujan ringan hingga lebat berpotensi terjadi pada sore hingga awal malam hari.

Prakirawan BMKG Ahmad Yani Arif N. menyampaikan,peningkatan awan konvektif dapat memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah daerah.

“Hujan disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan sekitarnya. Kami mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap dampaknya seperti banjir, tanah longsor, maupun angin kencang,” ujar Arif dalam keterangan resminya, Kamis pagi.

BMKG mencatat, wilayah dengan potensi hujan sedang hingga lebat, meliputi:

Kabupaten Banyumas (Purwokerto)

Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Banjarnegara

Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Magelang

Kabupaten Temanggung

Kabupaten Semarang (Ungaran dan Ambarawa)

Kota Salatiga

Kabupaten Boyolali

Kabupaten Brebes bagian selatan (Bumiayu)

Kabupaten Cilacap bagian barat (Majenang)

Sementara itu, wilayah dengan potensi hujan ringan hingga sedang, meliputi:

Kabupaten dan Kota Tegal

Kabupaten Pemalang

Kabupaten Batang

Kota Pekalongan

Kabupaten Kendal

Kota Semarang

Kabupaten Demak

Kabupaten Jepara

Kabupaten Kudus

Kabupaten Pati

Kabupaten Rembang

Kabupaten Blora

Kabupaten Grobogan

Kabupaten Sragen

Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Klaten

Kabupaten Wonogiri

Suhu udara di Jawa Tengah berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 45–95 persen. Arah angin dominan bertiup dari Timur hingga Selatan dengan kecepatan 10–25 kilometer per jam.

BMKG juga mengingatkan masyarakat pesisir terhadap kondisi laut yang cukup tinggi. Tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diprakirakan antara 0,5-1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah mencapai 2,5-4 meter.