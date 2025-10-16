Tembok Penutup Jalan Umum di Semarang Akhirnya Dibongkar, Warga Bisa Lewat Lagi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kembali membongkar tembok yang menutup akses jalan di Perumahan Sinar Mas VII, RT 12 RW 1, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Kamis (16/10).

Tembok tersebut diketahui dibangun oleh warga bernama Ari Setiawan di atas lahan fasilitas umum (fasum).

Ini merupakan pembongkaran kedua kalinya setelah kasus serupa terjadi pada Senin (6/10).

Namun, Ari membangun kembali penghalang jalan menggunakan seng, bambu, dan bata hebel.

Dalam pembongkaran kali ini, petugas menurunkan alat berat backhoe untuk merobohkan tembok tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Semarang Marthen Stevanus Dacosta mengatakan telah mengedepankan pendekatan persuasif sebelum mengambil tindakan tegas.

“Dari hasil pendekatan, yang bersangkutan tidak keberatan. Material kami singkirkan agar masyarakat bisa beraktivitas kembali. Kami juga sudah berikan somasi,” ujar Marthen.

Sebelum melakukan pembongkaran, Satpol PP juga telah berkoordinasi dengan Dinas Tata Ruang (Distaru) dan Bagian Hukum Setda Kota Semarang.